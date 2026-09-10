Как в ЕС произошёл сдвиг в использовании замороженных денег РФ и почему именно сейчас

Украина заявила о дефиците оборонного бюджета на 2026 год в размере 27 млрд долларов и просит ЕС о помощи.

Из-за этого в Брюсселе вновь обратили внимание на замороженные активы России, на использовании которых давно настаивала украинская сторона.

Сейчас на рассмотрении – новая юридическая конструкция их использования, предусматривающая смену юрисдикции с бельгийской на европейскую.

Правда, прогресс пока наблюдается лишь на уровне консультаций. Системная работа по подготовке нового плана использования российских замороженных активов еще не ведется.

О пока непубличных деталях новой идеи – в статье Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко Российские деньги ставят на разморозку. Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель. Далее – краткое изложение статьи.

В декабре 2025 года Евросоюз, казалось, надолго приостановил дискуссию об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Тогда, после сложных ночных переговоров на саммите в Брюсселе, лидеры ЕС отказались от предложения Еврокомиссии о предоставлении Украине так называемого "репарационного займа", связанного с замороженными российскими активами.

Вместо этого Евросовет одобрил другой вариант финансирования Украины.

Напомним, ЕС взялся самостоятельно заимствовать на финансовых рынках 90 млрд евро под гарантию общего евробюджета, чтобы передать их Украине в качестве помощи в 2026–2027 годах. И хотя формально это финансирование Украины оформлено как кредит – его правила предусматривают, что Киев должен вернуть средства только после того, как Россия выплатит послевоенные репарации (то есть, скорее всего, никогда).

Чуть больше чем за восемь месяцев тема использования российских активов всерьез вернулась в повестку дня.

Месяц назад Киев начал очень активно об этом говорить – в том числе с Бельгией, которая в прошлом году заблокировала использование денег РФ.

Затем появилась поддержка в ЕС. Швеция, Нидерланды, Испания и Польша совместно призвали возобновить работу над использованием замороженных суверенных активов РФ и даже обнародовали свое письмо.

Однако решающим фактором стало не письмо четырёх государств и не многочисленные заявления друзей Украины.

Главным толчком послужила информация о существенной нехватке средств на войну.

Напомним, в Евросоюзе заморожено около 210 млрд евро активов Центрального банка России. Подавляющую часть из них – примерно 180 млрд евро – хранит расположенный в Брюсселе депозитарий Euroclear.

Бельгия видит фундаментальную несправедливость в том, что основной юридический и финансовый риск сосредоточен именно у них.

Один из альтернативных подходов уже обсуждается в европейских экспертных кругах: изменить не только способ использования российских денег, но и место, а также институт, ответственный за их хранение. Речь идет о возможности перенести российские активы из Euroclear к новому хранителю под контролем ЕС.

Если новым хранителем вместо Euroclear станет структура или банковское учреждение ЕС, то на общеевропейский уровень вместе с российскими деньгами может перейти и юридическая ответственность. Тогда не Бельгия, а ЕС будет реагировать на судебные иски или требования о возврате средств.

Теоретически это отвечает основному бельгийскому условию и снижает необходимость собирать отдельные национальные гарантии на всю сумму (что, опять же, нереально).

Однако, несмотря на заявления Киева о конкретных предложениях, в ЕС считают, что на данный момент это лишь концепция, а не готовый план.

В ЕС считают, что для перехода к практическим обсуждениям не хватает ясности в отношении дефицита. Поэтому первым шагом должна стать оценка финансовых потребностей Украины со стороны Еврокомиссии и МВФ.

Но действительно тектонический сдвиг в Брюсселе всё же произошёл. В кулуарных разговорах в Брюсселе использование российских активов для финансирования Украины больше не считается темой, окончательно закрытой "декабрьским компромиссом".

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко Российские деньги ставят на разморозку. Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель.