В Германии предпринимательницу-гражданку Украины обвинили в шпионаже в пользу РФ

В Германии 57-летней предпринимательнице, имеющей гражданство ФРГ и Украины, которая уже более полугода находится под арестом, предъявили обвинение в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Федеральная прокуратура Германии сообщила о предъявлении обвинений предпринимательнице из Берлина за шпионскую деятельность в интересах России.

Сообщается, что 57-летняя Илона В. имеет гражданство Украины и Германии.

В обвинительном заключении говорится, что она, используя свои связи в политических и военных кругах, помогала сотруднику российской разведки добывать информацию об оборонной политике Германии.

Женщину задержали еще 21 января, с тех пор она остается под стражей. После того Германия выслала сотрудника посольства РФ по обвинению в шпионаже. Посольство РФ назвало обвинения "провокацией".

В начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.

Напомним, недавно в Германии одобрили реформу разведывательных служб, согласно которой они получат более широкие полномочия.