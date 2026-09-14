В Германии предпринимательницу-гражданку Украины обвинили в шпионаже в пользу РФ
В Германии 57-летней предпринимательнице, имеющей гражданство ФРГ и Украины, которая уже более полугода находится под арестом, предъявили обвинение в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".
Федеральная прокуратура Германии сообщила о предъявлении обвинений предпринимательнице из Берлина за шпионскую деятельность в интересах России.
Сообщается, что 57-летняя Илона В. имеет гражданство Украины и Германии.
В обвинительном заключении говорится, что она, используя свои связи в политических и военных кругах, помогала сотруднику российской разведки добывать информацию об оборонной политике Германии.
Женщину задержали еще 21 января, с тех пор она остается под стражей. После того Германия выслала сотрудника посольства РФ по обвинению в шпионаже. Посольство РФ назвало обвинения "провокацией".
В начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.
Напомним, недавно в Германии одобрили реформу разведывательных служб, согласно которой они получат более широкие полномочия.