Посольство РФ называет обвинения Германии в шпионаже "глупой провокацией"

Российское посольство в Берлине отвергает обвинения Германии в шпионаже.

Заявление посольства цитирует ntv, передает "Европейская правда".

В своем заявлении посольство назвало это "глупой, поспешно придуманной провокацией, направленной на дискредитацию российской дипломатической миссии в контексте активно разжигаемой паники по поводу шпионов".

Ранее немецкое Министерство иностранных дел вызвало российского посла в Берлине и сообщило ему, что сотрудник посольства Российской Федерации, аккредитованный как дипломат и обвиненный в шпионаже в Германии, был объявлен персоной нон грата с немедленным вступлением решения в силу.

По информации немецкого информационного агентства dpa, речь идет о заместителе военного атташе России.

Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения украинцам Даниилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки с взрывчаткой по поручению российских спецслужб.

В Эстонии выяснили, что сотрудник пограничного пункта годами собирал информацию по заданию ФСБ.