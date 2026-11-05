В Литве ожидают прибытия нескольких десятков американских военнослужащих

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что в стране ожидают прибытия нескольких десятков американских военнослужащих, которые в настоящее время дислоцированы в Польше.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в четверг, 5 ноября, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Синкявичюса, Литва ожидает прибытия 50 американских военнослужащих, которые в настоящее время дислоцированы в Польше, в Пабраде.

"В Пабраде будут передислоцированы еще 50 военнослужащих из Польши, помимо тех, кто прибудет в ноябре. Это хорошая новость; другими словами, наши союзники, Соединенные Штаты, ценят наше партнерство", – сказал литовский премьер.

Также отметим, что в начале сентября польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

17 сентября американский президент Дональд Трамп заявил о достижении "значительного прогресса" на пути к созданию базы армии США в Польше.

В конце сентября сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий надеется, что США окончательно утвердят планы по созданию постоянной военной базы в Польше, и, если это произойдет, она получит название "Форт Трамп" (Fort Trump).