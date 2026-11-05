СМИ: представитель Путина посетит мероприятие в Белом доме, организуемое Меланией Трамп

Представитель российского правителя Кирилл Дмитриев в четверг, 5 ноября, примет участие в мероприятии в Белом доме, которое организует первая леди США Мелания Трамп.

Об этом Reuters сообщили два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников, ожидается, что Дмитриев встретится с представителями администрации США, что станет первым личным контактом между российскими и американскими чиновниками после промежуточных выборов, на которых демократы обеспечили себе контроль как над Сенатом, так и над Палатой представителей США.

Собеседники отметили, что представитель главы Кремля примет участие в мероприятии, которое в Белом доме организует первая леди США Мелания Трамп.

Стоит отметить, что несколько дней назад в Белом доме заявили, что первая леди США лично организует встречу в США между представителями России и Украины. При этом в заявлении не указали, кого именно пригласила на встречу Трамп, а также когда эта встреча может состояться.

23 октября в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в городе Олешки, оккупированном российскими войсками, который страдает от гуманитарной катастрофы.

А президент Владимир Зеленский наградил орденом первую леди США за личный вклад в гуманитарную поддержку Украины.