Премьер Британии обещает не приглашать Путина на саммит G20 в следующем году

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что правитель РФ Владимир Путин не примет участия в саммите лидеров стран "Группы двадцати" в следующем году, который пройдет в Великобритании.

Об этом он сообщил в комментарии изданию The Economist, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналиста о том, будет ли Путин приглашен к участию во встрече лидеров стран G20 в 2027 году, глава британского правительства ответил, что нет.

При этом Бернем пообещал оказывать военную и финансовую поддержку Украине до тех пор, пока будет продолжаться война страны с Россией, и заявил о готовности направить британские войска в состав будущих миротворческих сил, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.

Заявление об отказе пригласить Путина на предстоящий саммит "Группы двадцати", который состоится в 2027 году в Манчестере, прозвучало в противовес действиям администрации США. Вашингтон официально пригласил российского лидера принять участие во встрече лидеров "двадцатки" в Майами в следующем месяце.

Президент США Дональд Трамп допустил, что может пригласить своего украинского визави Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в Майами.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что возможное участие главы Кремля Владимира Путина в саммите G20 в Майами в декабре может создать риск легитимизации возвращения России на международные форумы, в то время как война в Украине продолжается.