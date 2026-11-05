Эрдоган планирует обсудить с Путиным завершение войны после переговоров с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести переговоры с правителем России Владимиром Путиным о завершении российско-украинской войны после того, как обсудил этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле на прошлой неделе.

Об этом Эрдоган сказал журналистам во время визита в Южную Корею, сообщили в его офисе, передает "Европейская правда".

Турецкий президент заявил, что обсудит с Путиным усилия, направленные на завершение войны, чтобы "рассмотреть российский аспект этого вопроса".

Он в очередной раз подтвердил готовность Турции содействовать продолжению переговоров между РФ и Украиной.

"Как Турция, мы делаем всё возможное, чтобы открыть путь к миру, и будем продолжать это делать. После этой встречи с господином Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российский аспект этого вопроса. Тем временем мои коллеги, прежде всего министр иностранных дел, проведут переговоры со своими партнерами и, надеемся, подготовят российскую сторону к этой встрече", – говорится в комментариях Эрдогана.

На вопрос о возможном разговоре Путина и Эрдогана пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока конкретных планов нет, но при необходимости его можно организовать в сжатые сроки.

Напомним, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе встречи они обсудили подготовку к предстоящим переговорам между США, Украиной и РФ, а также возможность проведения следующих переговоров в Турции.

Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров рассказал о встречах в Брюсселе, посвящённых восстановлению Украины и финансированию в 2027 году.