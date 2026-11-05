Фицо раскритиковал ЕС за отсутствие политического лидерства

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Украину высказал критику в адрес Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Он заявил, что, по-видимому, Евросоюзу не хватает политического лидерства.

"Мне невероятно жаль, что Европейский Союз играет такую незначительную роль в международной политике", – сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Украины.

Он спросил, как возможно, что организация с населением более 500 миллионов человек не способна присоединиться к инициативе, которая "помогла бы положить конец этой ужасной войне".

Фицо также подтвердил предложение Словакии о проведении на её территории мирных переговоров на более низком уровне.

Он сказал украинскому премьер-министру, что если Киеву понадобится место для встреч, пусть обращается с просьбой, "даже если это будет в три часа ночи".

Специальный представитель президента США Стив Виткофф объявил, что трехсторонние переговоры о завершении российско-украинской войны состоятся на следующей неделе в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что в настоящее время существует окно возможностей, когда можно было бы присоединиться к переговорам, но оно может закрыться из-за попыток выработать полностью единую позицию всех европейских стран.