Как "расплывчатые" заявления Европы по Украине провоцируют Путина и что нужно изменить

Три дня назад на форуме YES в Киеве бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил поднять руки сначала тех, кто верит, что Украина станет членом НАТО, а затем – тех, кто считает, что Украина станет членом ЕС.

На первый вопрос утвердительно ответило менее половины зала. Значительно больше людей в аудитории видят Украину в составе Евросоюза.

И тогда Джонсон резюмировал простую вещь, о которой мы часто предпочитаем умалчивать: Кремль надеется именно на то, что этих рук будет все меньше.

О том, какие четкие сигналы в отношении Украины должна послать России Европа, читайте в колонке вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (2025–2026 гг.) Тараса Качки Европейская победа Путина. Чего Россия хочет от ЕС и как не дать ей это получить. Далее – краткое изложение колонки.

Автор колонки констатирует, что главная надежда правителя России Владимира Путина на самом деле лежит далеко от фронта. Он надеется, что наступит день, когда удастся сказать украинцам: "Я же предупреждал, что европейцы вас не пустят в свои западные клубы, несмотря на многочисленные обещания".

"У него всегда было одно преимущество перед европейцами: ясность цели. Он точно знает, чего хочет. Европа же свои цели формулирует значительно хуже", – пишет Тарас Качка.

Но если с намерениями противника всё ясно, то с нашей стороны и со стороны партнёров это не так, добавляет бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Поэтому ответ на вопрос "как ему помешать" тоже прост – ясность", – уверяет автор колонки.

Он отметил, что в сегодняшней ежегодной речи "О положении дел в Евросоюзе" в Страсбурге председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "подчеркнула" лишь первый аспект этой ясности со стороны европейцев – аспект безопасности.

Но ясности, по мнению Тараса Качки, не хватает в трех других измерениях.

И первое из них – язык, на котором с нами общается Европа.

Политическое послание должно звучать так, чтобы его одинаково поняли и украинцы, и европейские избиратели, и Кремль. Я бы с удовольствием променял несколько формулировок о кластерах на одну прямую фразу, которыми так славится тот же Борис Джонсон.

Второе измерение – деньги. Любые договоренности по безопасности начинаются с арифметики.

Краеугольный камень гарантий безопасности – сильная украинская армия, ведь Россия еще долго будет оставаться угрозой как для нас, так и для Европы. А сильная армия обходится в 120-150 миллиардов долларов в год. То есть за десять лет – более триллиона.

Сегодня же дискуссия звучит иначе: хватит ли замороженных российских активов, чтобы закрыть следующий квартал. Гарантия, которая выживает от квартала к кварталу, не может называться гарантией.

Третье измерение – цепочки поставок. Заменить Китай в цепочке поставок самостоятельно Украина не сможет. Стратегическая автономия в области микросхем и компонентов возможна только в партнерстве: Украина, Европа, США.

Автор колонки убежден: Европа – надежный партнер Украины, ведь страны ЕС и Великобритания продолжают поддерживать Киев, несмотря на смену правительств.

"Осталось получить от партнеров самое главное – ясность, которая нужна не только нам, но прежде всего им самим. Европейский Союз должен четко дать понять России, что существует граница, за которую ей не позволят перейти, даже если другие партнеры по ту сторону океана будут колебаться со стратегическими или тактическими решениями", – пишет бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Подробнее – в колонке Тараса Качки Европейская победа Путина. Чего Россия хочет от ЕС и как не дать ей это получить.