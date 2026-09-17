Кто в США помог принять закон об "адских санкциях" и кого он позволит наказать

Впервые за более чем полтора года президентства Дональда Трампа законопроект о санкциях против России поступит к нему на подпись, преодолев сложные дебаты и голосование в обеих палатах Конгресса.

Эта неделя была последней, когда закон можно было оперативно принять. Для лоббистов Украины было крайне важно принять закон в Палате представителей без каких-либо изменений, что и произошло.

Теперь мяч переходит на поле президента США. И есть все основания ожидать, что Трамп подпишет документ, который должен ударить по способности России продолжать войну.

О том, почему же демократы, среди которых значительная часть проукраинских, так стремились заблокировать эту инициативу, что предусматривают эти "адские санкции" и по кому, кроме Путина, они ударят, читайте в статье Ольги Ковальчук и Сергея Сидоренко "Адские санкции" становятся реальностью? Как Конгресс США наказал Россию и чего ждать от Трампа. Далее – краткое изложение статьи.

В среду Палата представителей с значительным перевесом (262 против 159) одобрила законопроект Грэма – названный в честь его соавтора, покойного сенатора Линдси Грэма. Документ, среди прочего, предусматривает "карательные" пошлины против государств, являющихся крупнейшими покупателями российских энергоносителей, и может стать ключевым инструментом санкционного давления на Россию.

Демократы в Палате представителей настаивали на внесении изменений в законопроект, но на практике эти изменения могли привести к срыву принятия закона.

Главной причиной беспокойства партии "синих" стало расширение президентских полномочий в сфере применения таможенных тарифов – излюбленного инструмента Дональда Трампа в проведении внешней политики.

Закон удалось принять благодаря двум конгрессменам-демократам – Джареду Голдену из штата Мэн и Мари Глюсенкамп Перес из штата Вашингтон.

Своё голосование эти депутаты объяснили стремлением поддержать Украину.

Впрочем, существует вероятность, что реальная причина их бунта была иной. Эти конгрессмены нарушили партийный запрет уже во второй раз с начала сентября, и предыдущий случай, который также возмутил остальных демократов, вообще не имел отношения к Украине.

Поэтому, вероятно, речь идет о более системном конфликте с партией, который случайно сыграл на пользу нашему государству.

Проект Грэма наиболее известен введением "вторичных пошлин" – то есть объявлением таможенной войны тем государствам, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

При этом Трамп получает очень широкую свободу действий в ведении этих тарифных войн (что, собственно, и было главной причиной сопротивления демократов). Если закон вступит в силу, он даст президенту право вводить пошлины в отношении стран-импортеров российских энергоносителей в размере до 100%, самостоятельно подбирая конкретную ставку для каждой страны.

Отдельно предусмотрено право президента ввести пошлины на все товары, импортируемые в США из России. В этом случае максимальная ставка составляет 500%.

Но было бы ошибкой считать, что это единственная сильная сторона будущего закона.

Помимо тарифных положений, проект содержит перечень обязательных санкций против российского руководства, банковских учреждений, энергетического сектора, лиц, сотрудничающих с российской оборонной промышленностью и её так называемым "теневым флотом".

Однако законопроект предусматривает, что президент может отказаться от введения мер против конкретных лиц, но не произвольно – Белый дом должен представлять Конгрессу отчет с обоснованием того, что такое решение необходимо для национальной безопасности США.

Не менее важно то, что в законопроекте Грэма кодифицируются, то есть приобретают силу закона, все те санкции, которые уже введены американским правительством в ответ на полномасштабное вторжение России.

Это ограничивает право президента снимать или смягчать санкции.

В настоящее время поступают сигналы, что Дональд Трамп подпишет законопроект.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук и Сергея Сидоренко "Адские санкции" становятся реальностью? Как Конгресс США наказал Россию и чего ждать от Трампа.