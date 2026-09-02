Санду выразила солидарность с Германией после гибридной атаки в Лейпциге
Президент Молдовы Майя Санду выразила солидарность с Германией после официальных заявлений Берлина о причастности РФ к инциденту в аэропорту Лейпцига.
Об этом она заявила в своём X, пишет "Европейская правда".
Санду заявила о "полной солидарности" с Германией после официальных заявлений правительства в Берлине о причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге.
Full solidarity with Germany. Attacks like the one in Leipzig are meant to test Europe’s limits and to undermine support for Ukraine.
Russia deploys the same playbook across the entire continent. Europe should stand united against it, and stay ahead of it.– Maia Sandu (@sandumaiamd) September 1, 2026
"Такие атаки, как эта в Лейпциге, призваны проверить красные линии Европы и подорвать поддержку Украины. Россия использует одну и ту же методику по всему континенту. Европа должна объединиться, чтобы противостоять этому и действовать на опережение", – прокомментировала президент Молдовы.
Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Киев уже активно сотрудничает с Берлином, чтобы помочь Германии в противодействии российским диверсиям.
Подробнее на эту тему – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.