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Санду выразила солидарность с Германией после гибридной атаки в Лейпциге

Новости — Среда, 2 сентября 2026, 09:53 — Мария Емец

Президент Молдовы Майя Санду выразила солидарность с Германией после официальных заявлений Берлина о причастности РФ к инциденту в аэропорту Лейпцига.

Об этом она заявила в своём X, пишет "Европейская правда".

Санду заявила о "полной солидарности" с Германией после официальных заявлений правительства в Берлине о причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге.

"Такие атаки, как эта в Лейпциге, призваны проверить красные линии Европы и подорвать поддержку Украины. Россия использует одну и ту же методику по всему континенту. Европа должна объединиться, чтобы противостоять этому и действовать на опережение", – прокомментировала президент Молдовы.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Киев уже активно сотрудничает с Берлином, чтобы помочь Германии в противодействии российским диверсиям.

Подробнее на эту тему – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.

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