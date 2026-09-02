Санду висловила солідарність з Німеччиною після гібридної атаки у Лейпцигу

Президентка Молдови Мая Санду висловила солідарність з Німеччиною після офіційних заяв Берліна про причетність РФ до інциденту в аеропорту Лейпцига.

Про це вона заявила у своєму X, пише "Європейська правда".

Санду заявила про "повну солідарність" з Німеччиною після офіційних заяв уряду в Берліні про причетність Росії до появи дрона з вибухівкою у Лейпцигу.

Full solidarity with Germany. Attacks like the one in Leipzig are meant to test Europe’s limits and to undermine support for Ukraine.



Russia deploys the same playbook across the entire continent. Europe should stand united against it, and stay ahead of it. – Maia Sandu (@sandumaiamd) September 1, 2026

"Такі атаки, як ця у Лейпцигу, мають на меті випробувати червоні лінії Європи та зірвати підтримку України. Росія використовує одну і ту ж методичку на всьому континенті. Європа має об’єднано протистояти цьому і діяти на випередження", – прокоментувала президентка Молдови.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Київ вже активно співпрацює з Берліном задля допомоги Німеччині у протидії російським диверсіям.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.