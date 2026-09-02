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Санду висловила солідарність з Німеччиною після гібридної атаки у Лейпцигу

Новини — Середа, 2 вересня 2026, 09:53 — Марія Ємець

Президентка Молдови Мая Санду висловила солідарність з Німеччиною після офіційних заяв Берліна про причетність РФ до інциденту в аеропорту Лейпцига.

Про це вона заявила у своєму X, пише "Європейська правда". 

Санду заявила про "повну солідарність" з Німеччиною після офіційних заяв уряду в Берліні про причетність Росії до появи дрона з вибухівкою у Лейпцигу.

"Такі атаки, як ця у Лейпцигу, мають на меті випробувати червоні лінії Європи та зірвати підтримку України. Росія використовує одну і ту ж методичку на всьому континенті. Європа має об’єднано протистояти цьому і діяти на випередження", – прокоментувала президентка Молдови. 

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні. 

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Київ вже активно співпрацює з Берліном задля допомоги Німеччині у протидії російським диверсіям.  

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.

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Молдова Німеччина Війна з РФ
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