Трамп не сожалеет о войне против Ирана, несмотря на возможное влияние на выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о начале войны против Ирана и поступил бы так же, если бы ему пришлось сделать это снова.

Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Американский президент заявил, что он всё равно напал бы на Иран, несмотря на влияние этого конфликта на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре.

"Я не верю в слово "сожалеть". Всегда можно немного усомниться в себе", – сказал Трамп, когда его спросили, сожалеет ли он о войне с Тегераном.

"Если бы мне пришлось сделать это снова, я поступил бы точно так же", – заверил он.

Трамп отверг предположение о том, что некоторые из его избирателей были расстроены и деморализованы из-за войны с Ираном.

"Я не думаю, что они деморализованы. Я считаю, что они очень гордятся тем, что я не даю Ирану получить ядерное оружие", – сказал президент США.

Трамп еще раз подчеркнул свою убежденность в том, что война закончится сразу после промежуточных выборов, а цены на нефть и газ также упадут.

Ранее он заявлял, что иранское руководство сейчас обостряет конфликт, чтобы навредить республиканцам на промежуточных выборах в ноябре.

Как сообщалось, ведущие помощники Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

Сообщалось, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня и показывает, насколько избиратели недовольны тем, как глава Белого дома справляется с экономикой и проблемой стоимости жизни.