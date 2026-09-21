Трамп: Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал Москву прекратить свою "бесконечную войну" с Украиной.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social в понедельник, сообщает "Европейская правда".

По словам президента США, "Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны с Украиной".

"Значительное количество ее нефтеперерабатывающих заводов было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Весь мир страдает, поскольку ежемесячно гибнет 25 тысяч человек, преимущественно солдат. Какой позор!" – написал Дональд Трамп.

По данным источников, ожидается, что президент Владимир Зеленский проведёт встречу с президентом Дональдом Трампом 22 сентября в США.

Во время телефонного разговора 20 сентября Зеленский и Трамп договорились о личной встрече в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным издания Axios, во время разговора Трамп призвал Зеленского, чтобы Украина перестала наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.