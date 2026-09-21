Зеленский в ответ Трампу подчеркнул, что Украина готова к шагам по деэскалации войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать над деэскалацией войны и обсудит с партнерами дипломатические предложения по этому вопросу.

Об этом Зеленский написал в X, пишет "Европейская правда".

Так украинский лидер прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа, в котором тот заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал РФ прекратить "бесконечную войну" с Украиной.

Зеленский согласился с Трампом в том, что войну необходимо остановить, отметив, что Украина стремилась к миру с первой минуты российского вторжения.

"Мы уже выдвинули десятки дипломатических предложений о том, как достойно завершить эту войну, гарантировать безопасность и предотвратить новые российские вторжения. В настоящее время продолжается диалог с президентом Трампом и США", – написал он.

Украинский президент отметил, что на рассмотрении находятся идеи по приближению мира и деэскалации войны. Речь идет о прекращении российских ударов по энергообъектам, критической инфраструктуре и экспорту продовольствия из Украины.

"Энергетический сектор Украины, её критическая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть целями для России, и это приведёт к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны. Решения возможны", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина готова к этим шагам и обсудит эти идеи с партнерами, в частности во время встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

"Больше не будет так, что страдает только страна, на которую напали. Теперь природа войны такова, что агрессор также несет потери. Технологии делают это возможным. Сила руководства стран может – и должна – обеспечить деэскалацию, безопасность и мир", – добавил украинский президент.

По данным источников, ожидается, что президент Владимир Зеленский проведёт встречу с Дональдом Трампом 22 сентября в США.

Во время телефонного разговора 20 сентября Зеленский и Трамп договорились о личной встрече в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным издания Axios, во время разговора Трамп призвал Зеленского, чтобы Украина перестала наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.