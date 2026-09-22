Почему Украине нужно обновить законодательство о мирных собраниях и к чему тут ЕС

У Украины долгая история уличных протестов. "Революция на граните", "Украина без Кучмы", "Оранжевая революция", "Революция достоинства" – в критические для страны моменты именно мирные собрания становились одним из способов, с помощью которых граждане могли влиять на власть.

Эта традиция никуда не исчезла и во время большой войны. Украинцы выходят на акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести, протестуют против решений властей, требуют решения проблем своих общин.

Но есть парадокс: страна с настолько мощной протестной традицией до сих пор не имеет базового закона, который комплексно определял бы правила проведения мирных собраний.

Теперь эта давняя проблема становится еще и частью евроинтеграции Украины.

О том, при чём здесь вступление в ЕС, что не так с нынешними правилами и каким должен быть новый закон, читайте в статье Владимира Яворского и Татьяны Капустинской из Центра гражданских свобод Страна Майданов – без закона о мирных собраниях. Что Украина должна изменить на пути в ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

15 июня 2026 года Украина и ЕС официально открыли первый переговорный кластер – Fundamentals, или "Основы процесса вступления в ЕС". Это особый блок переговоров: его открывают первым и закрывают последним, а прогресс в нем определяет общий темп переговоров о членстве.

К нему, среди прочего, относятся верховенство права и фундаментальные права. А свобода мирных собраний – одно из них.

Европейский принцип в своей основе довольно прост.

Государство должно исходить из того, что люди имеют право мирно собираться, а не из того, что им нужно получить разрешение властей на протест.

Конституция Украины (статья 39) устанавливает общий принцип, а не процедуры для всех возможных ситуаций. Законодательство, в частности, не дает достаточно четкого ответа на вопросы о том, как должно происходить уведомление о собрании, когда полиция может вмешаться в уже начавшуюся акцию и как обжаловать её действия.

Отдельная проблема – спонтанные протесты, когда сама природа события не позволяет уведомить власти заранее. Европейские стандарты предусматривают защиту таких собраний, тогда как украинская Конституция говорит о заблаговременном уведомлении.

Не хватает ясности и в терминах.

Законодательство должно четко определять пределы вмешательства правоохранительных органов. Не менее важно установить эффективную процедуру расследования возможных нарушений и ответственность правоохранительных органов за незаконные или несоразмерные действия.

Одним из положительных сдвигов стало введение "полиции диалога". Её задача – взаимодействовать с организаторами и участниками акций и не допускать эскалации конфликтов.

Закон должен чётко разграничивать мирные собрания и другие массовые мероприятия, защищать спонтанные собрания и контрдемонстрации, устанавливать исчерпывающие основания для ограничений и гарантировать это право не только гражданам Украины.

Отдельного регулирования требуют новейшие технологии: участие в законной акции само по себе не должно становиться основанием для необоснованной слежки.

Необходимы также гарантии для журналистов и наблюдателей, которые документируют ход акций.

Европейская комиссия в отчете за 2025 год отмечала, что Украина в целом располагает надлежащими правовыми гарантиями свободы собраний. В то же время она обратила внимание на непоследовательность и недостаточную ясность ограничений во время военного положения и подчеркнула необходимость комплексного пересмотра законодательства в соответствии с международными стандартами.

Свобода мирных собраний не является ключевым вопросом переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако в рамках переговорного кластера "Fundamentals" будет оцениваться соблюдение фундаментальных прав. А значит, важное значение будет иметь и разработка законодательства, регулирующего мирные собрания.

Подробнее – в материале Владимира Яворского и Татьяны Капустинской Страна Майданов – без закона о мирных собраниях. Что Украина должна изменить на пути в ЕС.