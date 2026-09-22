Сейм Литвы поддержал исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия

Сейм Литвы поддержал предложение исключить из конституции статью, запрещающую размещение ядерного оружия на территории страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Delfi.

В ходе голосования во вторник 99 депутатов поддержали инициативу, 13 выступили против, еще 5 воздержались.

Представитель социал-демократов Ремигиюс Мотузас заявил, что исключение этой нормы из конституции должно продемонстрировать союзникам и противникам, что Литва является полноценной частью системы ядерного сдерживания НАТО.

По его словам, Литва в настоящее время является единственной страной НАТО, в которой действует конституционный запрет на размещение ядерного оружия.

Статья 137 конституции Литвы предусматривает, что на территории страны не могут быть размещены ни оружие массового уничтожения, ни военные базы иностранных государств. Предлагаемые изменения должны отменить это конституционное ограничение.

В случае принятия поправки Литва получит возможность рассматривать вопрос о размещении ядерного оружия на своей территории, если этого потребуют интересы обороны страны или союзников.

Для окончательного изменения конституции необходимо, чтобы за это еще дважды проголосовали не менее 94 депутатов из 141. Между голосованиями должно пройти не менее трех месяцев. Первое голосование может состояться 6 октября, а второе – 12 января следующего года.

Напомним, 3 июля группа из 50 литовских депутатов зарегистрировала конституционную поправку, направленную на отмену положения, запрещающего размещение ядерного оружия на территории страны.

Напомним, в мае председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что в нынешней геополитической ситуации стоит рассмотреть возможность внесения изменений в конституцию, чтобы разрешить размещение ядерного оружия в Литве.