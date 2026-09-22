В Польше заявляют, что готовы помочь Литве с эвакуацией в случае нападения со стороны РФ

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявляет, что Польша готова помочь Литве с эвакуацией в случае российского нападения.

Заявление главы польского оборонного ведомства приводит RMF FM, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, куда именно будут эвакуированы литовцы в случае потенциального российского нападения, Косиняк-Камыш ответил, что такие места определяются на уровне гмины, повета, воеводства и государства.

Он не назвал конкретного места, однако однозначно подтвердил, что "поляки помогут Литве".

"Мы уже достаточно хорошо отработали это, когда 3 млн украинцев въехали в Польшу. Тогда мы могли рассчитывать на открытые двери домов каждого из нас… Если на какую-либо из прибалтийских стран, таких как Литва, Латвия и Эстония, будет совершено нападение, мы подадим просьбу о применении статьи 5. Мы являемся лояльным союзником и выполним все союзнические обязательства. Помощь гражданскому населению – это не только юридический аспект, но и показатель нашей порядочности и человечности", – сказал Косиняк-Камыш.

Напомним, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс рассказал, что его страна разработала планы эвакуации на случай угроз со стороны России.

Как известно, премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас считает, что после выборов в Госдуму Кремль набирает силу, а Европа может ожидать новых провокаций.