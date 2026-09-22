ЕС не может договориться о санкциях против РФ, голосование продлится 22 сентября

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) провел заседание в Брюсселе утром во вторник, 22 сентября, и не смог принять решение о продлении санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины (т.н. "санкций против Путина"), отложив попытку голосования по письменной процедуре.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили несколько европейских дипломатов, осведомленных о ходе заседания.

Евросоюз так и не смог продлить санкции против россиян за нарушение территориальной целостности Украины.

"Coreper собрался на заседание сегодня утром, чтобы обсудить продление санкционных списков. Согласия достигнуто не было. Ирландское председательство приняло решение продлить время голосования по письменной процедуре", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Он добавил, что голосование продлится до 15:00 по киевскому времени.

Попытка принять компромиссное решение по письменной процедуре была начата вечером 21 сентября.

Ирландия при поддержке наиболее влиятельных государств ЕС предложила компромисс: продлить санкционный режим за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины (т. н. "санкции против Путина") сразу на тридцать шесть месяцев (а не шесть, как обычно) в обмен на исключение из списков двух российских олигархов – Алишера Усманова и Михаила Фридмана – по требованию Словакии и Франции. Стоит отметить, что Париж настаивает на исключении только кандидатуры Усманова.

Голосование не было завершено 21 сентября из-за позиции Латвии, которая публично выступила против исключения российских олигархов из санкционных списков.

Стоит отметить, что в настоящее время персональные санкции против Путина, Лаврова, Медведчука, Януковича и около 3 тысяч других физических и юридических лиц, виновных в войне против Украины, действуют до полуночи 22 сентября.

Действующий санкционный режим, список которого ЕС начал формировать еще в 2014 году, охватывает физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

С 2022 года в него входят глава Кремля Владимир Путин, властная верхушка России и ведущие олигархи, а также бывший президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщала "Европейская правда", 14 сентября ЕС продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.

Ранее источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова. Позже стало известно, что Франция планирует "обменять" исключение Усманова из санкционных списков на освобождение нескольких своих граждан, которые сейчас находятся в тюрьмах Азербайджана.

В прошлый раз действие персональных санкций продлили 14 марта. Словакия и тогда до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.