Президент Литвы критикует карту ООН, на которой Крым изображен отдельно от Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал новую политическую карту мира, опубликованную Организацией Объединенных Наций, в связи с тем, что оккупированный Россией Крым был изображен отдельно от Украины.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа выразил эту озабоченность во время встречи лидеров стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что карты, которые использует ООН, должны соответствовать международному праву и уважать суверенитет, территориальную целостность и признанные границы стран.

Литовский президент отметил, что Литва поддерживает усилия по повышению точности и справедливости картографического отображения мира, однако подчеркнул, что ООН должна последовательно придерживаться своей политики непризнания аннексии Крыма и других оккупированных Россией территорий Украины.

Науседа также заявил, что Россия остается главной долгосрочной угрозой для европейской и трансатлантической безопасности и что эта угроза выходит за пределы Украины.

"Угроза со стороны России не ограничивается Украиной. Литва и другие европейские страны также сталкиваются с нарушениями своих границ", – подчеркнул он

На новой карте ООН Крым обозначен серым цветом. По цвету он отличается как от России, так и от Украины.

Equal Earth

Напомним, в 2018 году за карту с "российским" Крымом пришлось извиняться британской газете The Times.

В 2021 году после обращений Украины компания Apple исправила карты в приложении Apple Music for Artists.

В 2023 году такую карту использовали в видеоролике правительства Венгрии.

А в 2025 году в эфире американского телеканала CBS использовали карту Украины без оккупированного Крыма, хотя и с остальными оккупированными территориями юга и востока.