Президент Литвы критикует карту ООН, на которой Крым изображен отдельно от Украины
Новости — Вторник, 22 сентября 2026, 13:41 —
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал новую политическую карту мира, опубликованную Организацией Объединенных Наций, в связи с тем, что оккупированный Россией Крым был изображен отдельно от Украины.
Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".
Науседа выразил эту озабоченность во время встречи лидеров стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что карты, которые использует ООН, должны соответствовать международному праву и уважать суверенитет, территориальную целостность и признанные границы стран.
Литовский президент отметил, что Литва поддерживает усилия по повышению точности и справедливости картографического отображения мира, однако подчеркнул, что ООН должна последовательно придерживаться своей политики непризнания аннексии Крыма и других оккупированных Россией территорий Украины.
Науседа также заявил, что Россия остается главной долгосрочной угрозой для европейской и трансатлантической безопасности и что эта угроза выходит за пределы Украины.
"Угроза со стороны России не ограничивается Украиной. Литва и другие европейские страны также сталкиваются с нарушениями своих границ", – подчеркнул он
На новой карте ООН Крым обозначен серым цветом. По цвету он отличается как от России, так и от Украины.
Напомним, в 2018 году за карту с "российским" Крымом пришлось извиняться британской газете The Times.
В 2021 году после обращений Украины компания Apple исправила карты в приложении Apple Music for Artists.
В 2023 году такую карту использовали в видеоролике правительства Венгрии.
А в 2025 году в эфире американского телеканала CBS использовали карту Украины без оккупированного Крыма, хотя и с остальными оккупированными территориями юга и востока.