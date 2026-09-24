Как растущая популярность ультраправых может изменить Европу и чем это грозит

Германия вошла в тот же цикл гиперполитической поляризации, который уже наблюдается в значительной части Европы. Это подтвердили результаты выборов в Мекленбурге-Передней Померании.

Там вновь победила ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") – всего через несколько недель после того, как она получила наибольшую долю голосов на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Если эта тенденция усилится в 2027 году, когда во Франции, Италии, Греции и Польше состоятся всеобщие выборы, Европа может оказаться в постлиберальной реальности.

О том, куда движется Европа и почему, читайте в колонке специального советника верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020–2024) Заки Лаиди Постлиберальная Европа? Являются ли победы "Альтернативы для Германии" признаком перемен на континенте. Далее – краткое изложение статьи.

По мнению автора колонки, среди многочисленных факторов, подталкивающих Европу к постлиберальной реальности, – деиндустриализация, высокая стоимость жизни (усугубленная скачками цен на энергоносители) и "эффект Трампа", придавший решимости его нелиберальным последователям далеко за пределами Соединенных Штатов.

"Но самым весомым фактором, несомненно, является миграция, которая играет значительную роль в европейской политической жизни – с тех пор, как в 2015 году тогдашняя канцлер Германии Ангела Меркель решила принять миллион беженцев, спасавшихся от беспорядков и конфликтов на Ближнем Востоке и в других регионах", – пишет Заки Лаиди.

За последние 11 лет европейским государствам удалось существенно сократить миграционные потоки благодаря усилению пограничного контроля, соглашениям со странами происхождения и транзита мигрантов, а также более строгим условиям предоставления убежища и въезда.

Однако, по словам специального советника верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020–2024), Европа по-прежнему находится в плену миграционной политики.

"Связанные с миграцией страхи играют на руку тем, кто обещает усилить контроль над иностранным населением или населением иностранного происхождения – и это открывает дверь постлиберализму", – отмечает автор колонки.

Он приводит пример Марин Ле Пен из ультраправого "Национального объединения", которая хочет, чтобы французские граждане имели приоритет перед другими при распределении социального жилья – хотя французская конституция в настоящее время запрещает дискриминацию по происхождению или гражданству при доступе к социальным услугам. Лишение иностранцев, законно проживающих в стране, пособий, на которые они имеют право, оставило бы им мало вариантов, кроме репатриации.

"Таким образом, акцент смещается с контроля над иммиграцией на излюбленную политику ультраправых – ремиграцию", – пишет специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020–2024).

Также, хотя хиджаб уже запрещен во французских школах в соответствии с принципом светскости (который требует от государства соблюдения нейтралитета по отношению ко всем религиям), "Национальное объединение" хочет запретить его во всех общественных местах.

А поскольку ввести такой запрет не позволяет французское законодательство, "Национальное объединение" стремится провести по этому вопросу общенациональный референдум.

"Именно в такие моменты – когда народ имеет последнее слово по всем вопросам, и ничто, включая верховенство права, не может ему помешать – либеральная система превращается в постлиберальную", – отмечает Заки Лаиди.

Либеральное государство, объясняет автор колонки, основано на идее, что определенные принципы могут быть применены даже против самого народного суверенитета, а воля большинства должна быть уравновешена – иначе враждебно настроенное большинство может попрать индивидуальные права и права меньшинств.

Если народный суверенитет превалирует над всем – тогда разрешается всё. Например, недавний опрос показал, что большинство французских избирателей поддерживают восстановление смертной казни для убийц детей.

"Следующий избирательный цикл в Европе может показать, будут ли избиратели и впредь соглашаться с тем, что на народный суверенитет должны быть наложены определенные ограничения", – резюмирует бывший спецсоветник.

Подробнее – в колонке Заки Лаиди Постлиберальная Европа? Являются ли победы "Альтернативы для Германии" признаком перемен на континенте.