Франция будет защищать ключевой нефтяной терминал Саудовской Аравии, заверил президент Эмманюэль Макрон.

Заявление Макрона приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Франция направит "военные средства" для защиты ключевого порта Янбу после атак йеменских боевиков-хуситов.

"Мы направим военные ресурсы, а именно солдат, радиолокационные станции и системы обороны, чтобы защитить этот объект. Не для того, чтобы вмешиваться в какой-либо конфликт, а чтобы защитить этот объект", – сказал Макрон.

В Янбу расположены крупные нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы, а также стратегически важный нефтепровод "Восток-Запад".

Этот нефтепровод, протяженность которого составляет более 1 200 километров, а пропускная способность – до 7 миллионов баррелей в сутки, был закрыт в начале этого месяца в качестве меры предосторожности после нападений на него.

По сообщениям, в конце июля он также стал мишенью группировок, связанных с Ираном, действующих с территории Ирака.

С началом американо-израильской войны против Ирана он приобрел ещё большее значение, поскольку Эр-Рияд использует трубопровод для перенаправления нефти, которая в противном случае была бы предназначена для танкеров, перевозящих её через Ормузский пролив.

Поддерживаемые Ираном хуситы усилили свои атаки на своего богатого нефтью соседа на фоне новой эскалации войны в Йемене.

Хуситы уже более десятилетия ведут борьбу против правительства Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия. Перемирие 2022 года привело к значительной стабилизации конфликта, однако перспективы завершения войны остаются минимальными.

С объемом добычи около 10 миллионов баррелей в день Саудовская Аравия до начала войны с Ираном была вторым по величине производителем нефти в мире после США.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что его страна согласилась оказать оборонную воздушную поддержку Саудовской Аравии, чтобы помочь противостоять хуситам и восстановить стабильность на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что, согласно новому исследованию Конгресса США, решение президента Дональда Трампа начать войну против Ирана обошлось американским налогоплательщикам в около 38 млрд долларов прямых расходов за первые пять месяцев боевых действий.

Также в отчете подчеркнули, что война исчерпала запасы боеприпасов, на восстановление которых может потребоваться пять лет или более, что снижает способность вооруженных сил реагировать на очередной крупный конфликт. Это перекликается с исследованием генерального инспектора Пентагона, который заявил, что промышленная база не успевает восполнять дефицит боеприпасов.