В Дании усиливают полицию и разведку из-за угроз со стороны России

В 2027 году датское правительство выделит почти 800 млн крон (почти 33 млн евро) на меры, которые будут способствовать укреплению работы полиции и полицейской разведывательной службы с учетом текущей ситуации с угрозами со стороны России.

Об этом пишет DR со ссылкой на информацию министерства юстиции Дании, сообщает "Европейская правда".

Правительство планирует выделить эти средства в рамках своего будущего проекта бюджета. Ожидается, что его представят в ближайшее время.

"Сейчас стало очевидно, что ситуация в сфере безопасности еще больше ухудшилась и что это также может иметь значение для безопасности в нашей стране, в частности для оборонной промышленности и критической инфраструктуры. Поэтому мы инвестируем значительные средства в пакет мер по безопасности, который должен укрепить полицию и разведывательную службу в ближайшие годы", – отметил министр юстиции Николай Ваммен.

Усилить правоохранительные органы датское правительство решило после того, как в четверг, 24 сентября, Разведывательная служба Вооруженных сил обнародовала новую оценку угрозы со стороны России.

Напомним, 15 сентября российский фрегат обстрелял сигнальными ракетами вертолёт Вооружённых сил Дании. Посол РФ в Копенгагене заявил, что именно датский военный вертолёт "спровоцировал" российский фрегат своими манёврами.