Опрос: поддержка ультраправых в Британии упала до самого низкого уровня с 2024 года

Поддержка британской правопопулистской партии Reform UK упала до самого низкого уровня со времени всеобщих выборов 2024 года.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Согласно еженедельному мониторингу намерений избирателей, проведенному этой социологической службой, на первом месте находится Лейбористская партия с результатом 23%.

В то же время Reform UK и консерваторы идут наравне (21%), отставая на два процентных пункта.

Это свидетельствует о том, что поддержка правых популистов ослабевает, тогда как консерваторы продолжают набирать популярность в опросах.

Опрос YouGov о намерениях голосования – это еженедельный опрос более 2 тысяч взрослых в Великобритании, в ходе которого людей спрашивают, за кого бы они проголосовали, если бы завтра состоялись всеобщие выборы.

Недавние опросы показали, что доля британцев, негативно относящихся к лидеру Reform UK составляет 69%, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в рамках мониторинга YouGov за десятилетие его проведения.

Эти результаты появились в сложное для Reform UK время, поскольку партия Фараджа, ранее одержавшая убедительную победу на местных выборах, сейчас находится под следствием парламентских органов в связи с незадекларированным пожертвованием в размере 5 млн фунтов от криптомиллиардера Кристофера Харборна.

Позже двое помощников Фараджа – Дэн Джукс и руководитель отдела политики Джеймс Орр –пошли в отставку на время расследования тайной операции по раскрытию незаконных пожертвований.

А сейчас партия получила рекордное финансирование в размере 72 млн фунтов от двух инвесторов.