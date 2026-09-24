Правительство Польши начинает распространять инструкции на случай воздушных атак

С пятницы, 25 сентября, польское правительство начнет распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP Info.

Как отмечается, инструкции будут доступны на правительственных сайтах, а также будут переданы всем органам местного самоуправления через воевод.

12-страничные брошюры также будут раздаваться во время мероприятий, организованных в рамках Академии защиты населения и гражданской обороны, а также во время национальных и региональных учений по реагированию.

"Инструкция не является новым "Руководством по безопасности", а представляет собой его дополнение", – сообщила заместитель министра внутренних дел Магдалена Рогуска, имея в виду документ с планами действий на случай кризисных ситуаций, обнародованный правительством в прошлом году.

В новой брошюре МВД рекомендует ещё до возникновения угрозы ознакомиться с сигналами тревоги, а также с расположением ближайших пунктов укрытия и маршрутом к ним.

Отмечается, что семья должна заранее согласовать порядок действий, место встречи и правила связи, а также подготовить эвакуационный рюкзак.

После объявления тревоги, если путь к укрытию безопасен и есть достаточно времени, гражданам рекомендуют взять рюкзак и необходимые лекарства и добраться туда по лестнице, не пользуясь лифтом.

Если для того, чтобы добраться до укрытия, нужно долго находиться на улице, польское правительство советует оставаться в здании с прочными, неповрежденными стенами и потолками. В этом случае рекомендуется воспользоваться правилом "двух стен".

В брошюре указано, что если взрыв застанет человека на открытой местности, ему следует лечь на землю, лучше всего в углублении, и прикрыть голову. Лицам, находящимся в автомобиле, советуют покинуть транспортное средство и добраться до ближайшего безопасного места.

МВД также подчеркивает необходимость соблюдать предупреждения Правительственного центра безопасности, официальные сообщения и указания служб.

Министерство внутренних дел Польши уже проводит учения по реагированию в отдельных регионах страны. В минувшую субботу учения прошли в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Дальнейшие учения запланированы для Подляского и Варминско-Мазурского воеводств.

24 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что во время российской атаки на объекты вблизи украинско-польской границы пришлось провести эвакуацию двух пунктов пропуска.

Ранее в Польше объявили об усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.

24 сентября датская разведка предупредила, что в ближайшие месяцы Россия будет осуществлять "более частые атаки" против Запада и НАТО, "которые будут иметь для пострадавших стран более серьезные последствия, чем ранее".