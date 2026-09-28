Макрон призывает Европу противостоять "возрождению национализма"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу вновь открыть для себя "мужество" своих основателей и противостоять "возвращению национализма".

Об этом Макрон заявил в Меце во время встречи, посвященной европейской интеграции и миру, на которой присутствовал Папа Лев XIV, его цитирует Euronews, сообщает "Европейская правда".

Как отметил французский президент, Европа должна оставаться силой, способствующей миру, независимости и демократии.

Он также предостерег от изоляционизма и ненависти к другим, призвав европейцев защищать единую и демократическую Европу.

"Здесь бьётся древнее сердце Европы, Европы, которая защищает, объединяет и действует. Суверенная и демократическая Европа, вдохновленная этим проектом мира и процветания. Европа, которая должна вновь обрести мужество своих основателей… мужество не поддаваться отступлению, ненависти к другим, возвращению национализма, который разделяет", – подчеркнул Макрон.

В этом контексте стоит отметить, что во Франции переизбрали 178 из 348 членов верхней палаты парламента; ультраправая партия "Национальное объединение" впервые получила возможность сформировать парламентскую группу в Сенате.

Между тем СМИ сообщали, что официальные лица из стран ЕС пытаются развеять опасения, что возможные победы на выборах партий, скептически относящихся к Украине, во Франции и Германии могут подорвать европейскую поддержку Киева.