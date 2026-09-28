СМИ: немецкие спецслужбы опасаются утечки данных в РФ после победы ультраправых на выборах

Победы ультраправых и ультралевых партий на выборах в федеральных землях Германии усилили дискуссию среди чиновников о том, могут ли спецслужбы ограничивать доступ к секретной информации, которая может попасть в Россию или в руки преступных группировок.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве, сообщает "Европейская правда".

Политики из конкурирующих партий и бывшие сотрудники служб безопасности выразили опасения, что если эти службы перейдут в подчинение министров из крайне правых или крайне левых сил, конфиденциальная информация может просочиться либо в Москву, либо, в случае Берлина, к группировкам, в отношении которых ведется расследование из-за подозрений в связях с организованной преступностью в курдских, ливанских и палестинских общинах немецкой столицы.

"Речь идет об информации, связанной с организованной преступностью – это станет проблемой в Берлине. А также о вопросах, касающихся России – это коснется Саксонии-Анхальт", – сказал Александр Гофманн, председатель фракции Христианско-социального союза в Бундестаге.

Опасения возникли в связи с тем, что в федеральной системе Германии земли имеют собственные службы внутренней разведки, находящиеся под контролем местных властей, которые обмениваются информацией между собой и сотрудничают с Федеральным ведомством по охране конституции.

Партия "Альтернатива для Германии" отвергла обвинения в том, что она фактически является союзником российского лидера Владимира Путина, заявив, что стремится лишь избежать войны и выступает против оказания Германией военной поддержки Украине.

Напомним, 20 сентября на выборах в парламент в федеральной земле Берлин первое место заняла партия "Левые".

В то же время в Мекленбурге-Передней Померании, где выборы прошли в тот же день, наибольшую поддержку получила "Альтернатива для Германии". Так же ультраправые победили и на выборах в Саксонии-Анхальт.

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