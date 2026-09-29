В Польше в приграничной с Украиной зоне объявляли тревогу

В ночь на 29 сентября жители двух воеводств Польши получили оповещение, предупреждавшее их о российском нападении на Украину.

Об этом сообщил польский Правительственный центр безопасности (RCB), передает "Европейская правда".

В Правительственном центре безопасности Польши заявили, что в воздушном пространстве действовали польские самолеты, а жители Люблинского и Подкарпатского воеводств Польши получили оповещение об опасности. Позже предупреждение отменили.

Во второй половине дня 28 сентября стало известно о привлечении польской военной авиации в связи с российскими атаками дронов против Украины.

Также сообщалось, что аэропорты Жешува и Люблина прекратили работу.

Впоследствии появилась информация о том, что российский дрон попал вблизи пункта пропуска "Ягодин", находящегося в Волынской области на границе с Польшей.

В результате удара российского реактивного дрона по пункту пропуска "Ягодин" было повреждено здание КПП на въезде в терминал.