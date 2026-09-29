Пентагон готовит контракт на сумму $20,7 млрд на производство ракет AMRAAM

Министерство обороны США предварительно договорилось с Raytheon, подразделением компании RTX, о заключении многолетнего контракта на сумму 20,7 млрд долларов для ускорения производства ракет AMRAAM, поскольку военные стремятся пополнить запасы, истощенные войнами на Ближнем Востоке и в Украине.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Ракеты AMRAAM применяются в воздушных боях между истребителями, а также в составе системы ПВО NASAMS, которая используется для защиты района Вашингтона и находится на вооружении более десятка других стран, в частности Украины, Омана и Катара.

Потенциальная сделка по этим ракетам является последней в серии крупных контрактов на поставку боеприпасов, которые Пентагон заключил в этом году, чтобы заставить подрядчиков быстрее наращивать объемы производства.

Заключение этой сделки происходит по аналогичной схеме, что и соглашение на сумму 58,6 млрд долларов по перехватчикам Patriot, заключенное с компанией Lockheed Martin, – это семилетний план закупок, который продлится до 2032 финансового года.

Как и в случае с тем контрактом, руководители отрасли предупреждают, что Конгресс еще не выделил финансирование, необходимое для обеспечения полного выполнения многолетних обязательств.

Это означает, что подрядчики, возможно, не смогут инвестировать в необходимом объеме в компоненты и производственные мощности, пока законодатели не примут соответствующие решения.

Компания сообщила, что в 2025 году она почти удвоила объемы производства ракет AMRAAM по сравнению с предыдущим годом. Ранее в этом году RTX заявила, что установит годовой план производства не менее 1 900 ракет AMRAAM.

США поставляли крупные партии оружия союзникам, одновременно используя боеприпасы в собственных военных операциях в Иране, что вызывает обеспокоенность по поводу запасов ключевых средств противовоздушной обороны и оружия с точным наведением.

По данным СМИ, США предупредили союзников, что следует ожидать задержек в поставках ключевых видов вооружения на срок до пяти лет, поскольку страна восстанавливает собственные запасы, которые были исчерпаны.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали около 80% имеющихся запасов ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низок".

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что у американских вооруженных сил иссякают запасы ключевых ракет.