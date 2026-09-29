Почему швейцарцы не отказались от права на санкции, несмотря на все давление с боку РФ

В минувшее воскресенье в Швейцарии состоялся референдум о пределах её нейтралитета.

Это голосование могло оказать прямое влияние на Украину.

В случае успеха инициативы следствием изменений стал бы, среди прочего, запрет Швейцарии присоединяться к санкциям против России, введенным из-за агрессии. Более того, высказывалось мнение, что именно намерение отменить санкции было истинной причиной инициативы, а остальное – лишь прикрытием.

Так или иначе, швейцарцы подавляющим большинством сказали "нет" этой идее.

О шести главных причинах, по которым Швейцария не поверила идеологам расширения нейтралитета, читайте в статье Кати Роми, Полин Тюрюбан и Бальца Ригендингера (SwissInfo) Референдум под российским влиянием. Как Швейцария чуть не отменила санкции "ради нейтралитета". Далее – краткое изложение.

В новейшей истории швейцарского нейтралитета теперь есть чёткая граница: до полномасштабной агрессии России против Украины и после неё.

После некоторого колебания Швейцария – хотя и под международным давлением – присоединилась к европейским санкциям против России. Это решение поставило нейтралитет в центр политических дебатов. Референдум дал ответ на сомнения и протесты.

Избиратели решили, что нейтралитет – это не незыблемая догма. Его границы могут меняться в зависимости от обстоятельств, а правительство должно решать, как конкретно применять этот принцип в условиях серьезных геополитических изменений.

Результат воскресного голосования свидетельствует также о нежелании большинства избирателей отгораживать Швейцарию от остальной Европы.

Столь убедительное "нет" инициативе стало также реакцией на действия России.

В самом начале кампании инициативу публично поддержала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Затем в поддержку изменений выступили также сторонники официальной российской линии в Швейцарии.

Российская поддержка задала тон всей дальнейшей дискуссии в Швейцарии.

В результате в публичной дискуссии изменения в законодательстве Швейцарии связывали с интересами другой страны.

Одновременно с кампанией в других странах Европы всё громче звучали обвинения в адрес России в агрессивных действиях.

Результат референдума стал тяжёлым поражением для одного из инициаторов референдума – 85-летнего швейцарского политика Кристофа Блохера.

Созданная им компания EMS-Chemie, перешедшая под контроль его дочери Магдалены Мартулло-Блохер, продолжает вести бизнес в России.

Сам Кристоф Блохер ответил, что российский рынок не имеет для компании существенного значения – мол, Китай гораздо важнее. Но это не снимает, а лишь подчеркивает вопрос о том, что стоит за идеей политика запретить Швейцарии вводить санкции. Ведь если Пекин когда-нибудь применит силу против Тайваня и западные страны отреагируют экономическими санкциями, то китайский бизнес EMS может оказаться под прямым ударом.

Это не позволяет доказать, что Кристоф Блохер продвигал инициативу о нейтралитете ради интересов собственной компании, но делает вопрос об этом вполне легитимным.

Противникам инициативы удалось сделать это одной из тем политических дебатов.

Кроме того, большинство граждан считает, что "гибкий нейтралитет" – не препятствие для роли посредника. Они опасаются, что если применять нейтралитет в чистом виде, то Швейцария – государство-депозитарий Женевских конвенций – рискует создать впечатление, будто она не делает различия между жертвой агрессии и агрессором.

А по сути – фактически помогает агрессору.

Однако дискуссия о нейтралитете не завершена.

Уже 29 ноября 2026 года Швейцарии предстоит проголосовать по вопросу о смягчении "Закона о военных материалах". Действующее законодательство запрещает экспорт вооружений в государства, участвующие в вооруженных конфликтах. Предлагаемые изменения позволят Берну поставлять оружие некоторым государствам, которых Швейцария считает своими близкими партнерами. Украина, однако, в этот список не входит.

Уже через два месяца в центре спора окажутся, по сути, те же самые вопросы о нейтралитете.

Подробнее – в материале Кати Роми, Полин Тюрюбан и Бальца Ригендингера Референдум под российским влиянием. Как Швейцария чуть не отменила санкции "ради нейтралитета".