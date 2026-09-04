СМИ: визит представителей США в Киев под угрозой из-за запугиваний со стороны России

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугиваний со стороны россиян.

Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на осведомленный источник, пишет "Европейская правда".

По словам источника, Уиткофф и Кушнер планировали посетить Москву и Киев 5–6 сентября, но Виткофф "начал бояться" визита в украинскую столицу.

"Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чутко реагирует на настроения в России. Там им говорят, что это опасно", – сообщил собеседник издания.

Эта информация появилась на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер подтвердили возможность своего визита в Украину. Это происходит в то время, когда Киев подвергается непрерывному обстрелу российскими реактивными беспилотниками – по состоянию на 4 сентября атаки продолжаются девятые сутки подряд.

Российские СМИ писали, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед визитом в Киев прибудут в Москву. По данным ТАСС, это произойдет 5–6 сентября.

В то же время 25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф. Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то выйдет".