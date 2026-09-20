В Молдове местные жители сообщили о пролете и взрыве неизвестных объектов

Полиция Молдовы проверяет показания местных жителей двух районов о возможных беспилотных летательных аппаратах в воздушном пространстве страны.

Об этом говорится в сообщении полиции, пишет "Европейская правда".

Согласно информации правоохранителей, около 01:50 ночи в полицию города Оргеев обратился житель села Березлоджи, который сообщил, что заметил в небе летающий объект, похожий на дрон.

Позже, около 02:00, в полицию города Калараш обратился житель села Деренеу, который сообщил, что увидел в небе яркий свет, после чего раздался взрыв.

Правоохранители немедленно вмешались и провели проверки в указанных районах. По результатам предварительного расследования и осмотра местности, в том числе за пределами населенных пунктов, не было обнаружено обломков, следов удара или пожаров, которые бы подтверждали взрыв на земле или падение какого-либо объекта.

Полицейские продолжают проверки с целью установления всех обстоятельств и документирования случая.

В полиции напомнили гражданам, что в случае обнаружения летающих объектов, взрывов или подозрительных предметов, упавших на землю, не следует приближаться к ним и немедленно обращаться в службу 112.

Напомним, 18 сентября в селе Колоница недалеко от Кишинева полиция Молдовы обнаружила обломки дрона.

Ранее ночью в пригороде Кишинева раздался мощный взрыв. Министерство обороны Молдовы же заявило, что этой ночью не зафиксировало нарушения воздушного пространства.

Пограничная полиция Молдовы утром 19 сентября в районе Штефан-Воде зафиксировала несколько неизвестных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство страны.