В Латвии уверяют, что США не планируют выводить военных из страны

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис во время визита в США получил заверения в том, что американские военные и дальше будут оставаться на территории его страны.

Об этом министр сообщил в комментарии LSM, пишет "Европейская правда".

Мелнис отметил, что ротация военнослужащих США продолжается, и поэтому может сложиться впечатление, что их количество уменьшается, однако военные приезжают и возвращаются, поэтому присутствие Вооруженных сил США в Латвии остается стабильным.

В Вашингтоне министр также получил подтверждение того, что стратегические интересы США сохраняются как в Европе, так и в Балтийском регионе, и в Латвии.

"Мы обсудили вопрос об увеличении присутствия военнослужащих в рамках различных учений и мероприятий, и в этом направлении также будем стараться работать, чтобы совместно развивать наши возможности", – сказал Мелнис.

Страны также обсудили возможности сотрудничества в разработке дронов и противодроновых систем, а также действующие контракты на закупку вооружения. Среди них – закупка ракетно-артиллерийских систем HIMARS и противокорабельных ракет.

Латвия стремится к тому, чтобы эти системы были поставлены своевременно, а также рассчитывает получить необходимую поддержку для подготовки военнослужащих и использования систем.

Мелнис также отметил, что США хорошо осведомлены о ситуации в Балтии и о вызовах в сфере безопасности.

"США понимают, что мы находимся рядом с государством-агрессором, что для нас эта угрожающая ситуация совершенно иная. Поэтому они также стараются, чтобы эти системы, которые нам нужны, были доступны своевременно и в необходимых объемах, и чтобы Вашингтон мог обеспечить нам поддержку, охватывающую как обучение, так и техническое обслуживание", – заявил министр.

Латвийский чиновник также обсудил в США вопросы поддержки Украины и то, что делает Латвия.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что хотя американские военные возвращаются в Литву, их общая численность на континенте будет сокращаться.

Как сообщалось ранее, в рамках возобновленной ротации два батальона американских военнослужащих прибудут в Литву в конце октября.

Стоит отметить, что Минобороны США в настоящее время продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению американских войск на континенте.

По данным СМИ, США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше.