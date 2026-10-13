Зачем Трампу "дизельное соглашение" с Россией и как следует действовать Украине

"Дизельное соглашение" США с Россией вызвало возмущение не только в Украине и ЕС, но и в Соединенных Штатах. В том числе – среди видных представителей Республиканской партии.

Обещанные лидером России Владимиром Путиным поставки российского дизельного топлива, даже если они начнутся, вряд ли способны существенно снизить цены на топливо в США. А значит, они вряд ли смогут помочь однопартийцам Трампа на выборах в Конгресс, которые состоятся уже 3 ноября.

О том, зачем президент Дональд Трамп так активно продвигает такие сомнительные инициативы и что вообще происходит, – объясняет директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик в материале Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу сделка с Путиным, которая не заработает, и что будет дальше. Далее – основные его тезисы в форме прямой речи.

Прежде всего, стоит признать, что нынешнее соглашение Трампа с РФ – это не соглашение о дизеле. В России нет таких запасов и объемов производства дизтоплива, которые действительно могли бы повлиять на цены в США.

Те объемы дизельного топлива, которые Россия пообещала продать США, на самом деле не окажут решающего влияния на такой большой рынок, как американский. И это при том, что мы не знаем, способна ли РФ обеспечить поставки даже того объема, о котором идет речь в объявленном соглашении.

На самом деле это – чисто политическая сделка, привязанная к промежуточным выборам в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. А для этих выборов вопросы внешней политики имеют второстепенное значение, тогда как определяющими станут вопросы экономики и способности взять под контроль рост цен.

Вопрос цен на топливо является определяющим в этой кампании.

Это соглашение нужно Трампу, чтобы показать избирателям, что он не сидит сложа руки.

А когда оппоненты будут критиковать Трампа за это соглашение, для него это даже лучше. Это дает президенту США возможность обратиться к избирателям, мол: смотрите, вот кто на самом деле не хочет, чтобы цены на топливо снижались.

Но есть ещё один геополитический момент. Дональд Трамп ещё во время своего первого президентства активно продвигал идею крупного соглашения с Россией, но не смог заключить его прежде всего потому, что слишком много внимания было приковано к его связям с РФ.

Однако он так и не отказался от этой идеи. И поэтому постоянно пытается к ней вернуться и даже в публичных заявлениях не скрывает, что хотел бы улучшения стратегических отношений с Россией.

До сих пор препятствием для заключения этого соглашения всегда была нынешняя война России против Украины. Однако создается впечатление, что в Белом доме решили: ладно, пусть война продолжается и мы не видим перспектив мирного процесса, но стратегическая цель улучшить отношения с Россией никуда не делась.

Объявленное соглашение о поставках дизельного топлива – это просто ещё один небольшой шаг в этом направлении.

Хорошо, что в этой ситуации Украина действует творчески. Мы выдвигаем различные контрпредложения, в том числе – относительно проведения выборов, на которые Путин раз за разом отвечает отказом.

Именно это не дает Трампу возможности публично убрать Украину из дискурса как препятствие на пути к соглашению с РФ.

Для большинства республиканцев критиковать Трампа или даже просто идти вразрез с его политикой за три недели до выборов – слишком рискованное поведение.

А пока Украине следует проявлять крайнюю осторожность, чтобы с минимальными потерями пережить этот непростой период.

Ситуация в преддверии выборов чрезвычайно динамична. Безусловно, Дональд Трамп еще будет пытаться переломить неблагоприятный для него ход выборов, поэтому возможны любые сюрпризы.

Лично я сомневаюсь, что по итогам промежуточных выборов демократам удастся установить контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. Однако всё больше американских экспертов считают, что такой исход вполне возможен.

Если демократы смогут получить контроль над обеими палатами Конгресса, они смогут оказать очень сильное давление на Трампа.

Больше объяснений – в материале Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу сделка с Путиным, которая не заработает, и что будет дальше.