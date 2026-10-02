СМИ установили личность россиянина, который мог организовать диверсию в аэропорту Лейпцига

Российский байкер Олег Левушкин, которого связывают с сотрудником российской военной разведки, мог организовать попытку диверсии в аэропорту Лейпциг-Галле в Германии.

Об этом говорится в совместном расследовании The Telegraph и Welt am Sonntag, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, Левушкин, вероятно, спланировал попытку подложить взрывчатку в аэропорту. Реализовать замысел, как полагают немецкие следователи, должен был белорусский агент-посредник Андрей Каршаков.

Журналисты проанализировали разведывательные документы Германии, Литвы и Польши, а также пообщались с представителями западных спецслужб. По их данным, Левушкин вместе с Каршаковым прибыл в Германию для проведения диверсионной операции.

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Немецкие следователи подозревают, что именно Левушкин проводил разведку аэропорта незадолго до атаки, после чего поручил Каршакову осуществить задуманное.

Следователи также обнаружили сходство между инцидентом в Лейпциге и другими попытками российских диверсий в Польше, Литве и Германии.

В частности, изъятое в Лейпциге взрывное устройство, по их данным, было схоже с устройствами, которые использовались в других диверсионных операциях в Европе.

Лёвушкина, имеющего российский паспорт и увлекающегося мотоциклами, также связывают с Денисом Смоляниновым – человеком, которого западные спецслужбы считают одним из координаторов российских диверсионных операций в Европе.

По данным литовской разведки, Смолянинов возглавлял украинское направление в российской военной разведке и специализировался, в частности, на психологических операциях. В документах его также связывают с тайными диверсионными кампаниями в Европе.

Отмечается, что Левушкин и Смолянинов познакомились ещё в 2007 году. Их контакты, как утверждается, продолжались на протяжении многих лет.

Немецкие органы безопасности связывают атаку в Лейпциге с подразделением ГРУ № 29155, которое, по оценке немецкой разведки, играет ключевую роль в российских диверсионных операциях в Европе.

По оценке немецких органов безопасности, целью таких операций может быть создание среди европейского общества ощущения опасности из-за поддержки Украины и влияние на дискуссию о дальнейшей помощи Киеву.

Сам Левушкин публично ведет неприметную жизнь. Он участвует в мотогонках, путешествует по Европе, рыбачит и катается на лыжах вместе с семьей.

В то же время журналисты утверждают, что за этим образом жизни может скрываться его деятельность в рамках российских диверсионных операций в Центральной Европе.

По данным немецкой разведки, этим летом он отправился в Германию через Турцию с целью подготовки нападения на аэропорт Лейпциг-Галле. Следователи заявили, что Левушкин арендовал автомобиль в аэропорту Берлина за неделю до нападения и в течение следующих нескольких дней ездил на нём в несколько мест, где, как подозревается, хранилось оружие.

Они полагают, что взрывчатка, использованная в операции, была перевезена в Германию через Болгарию и Сербию, спрятана в потайных отсеках грузовиков и, вероятно, временно хранилась вдоль маршрута.

Согласно информации журналистов, следователи уже к моменту въезда Левушкина в страну знали, что он связан с ГРУ. Однако после его прибытия за ним не было установлено наблюдение.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

Сообщалось, что глава МВД Германии Александр Добриндт планирует комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников, диверсий на объектах критической инфраструктуры и кибератак, а также выявление шпионов и потенциальных террористов.

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