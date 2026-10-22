Евродепутаты призывают ввести "санкционный режим Магнитского" против коррупционеров

Группа депутатов Европейского парламента обратилась к органам ЕС и главам государств и правительств стран-членов с призывом ввести новый санкционный режим против коррумпированных лиц и организаций.

Об этом говорится в письме евродепутатов, которое опубликовал в соцсетях латвийский евродепутат Рихардс Колс, пишет "Европейская правда".

В обращении, адресованном 27 лидерам стран ЕС, а также главам Европарламента, Еврокомиссии и Евросовета, предлагается изменить действующий санкционный режим Европейского Союза "Глобальный режим ЕС в отношении санкций в сфере прав человека и борьбы с коррупцией" ("Европейский акт Магнитского").

Как отмечают парламентарии, санкции ЕС должны охватывать не только нарушения прав человека, но и серьезные проявления коррупции – в частности, взяточничество, хищение государственных средств и отмывание доходов от них.

Также предлагается переименовать режим санкций в "Глобальный режим ЕС в отношении санкций в сфере прав человека и борьбы с коррупцией" в честь Сергея Магнитского, российского юриста, известного раскрытием коррупционной схемы с участием силовиков и чиновников РФ.

Как отмечается в письме, внедрение изменений стало возможным после смены правительства Виктора Орбана в Венгрии.

"На протяжении многих лет требование единогласия в ЕС неоднократно использовалось предыдущим правительством Венгрии для блокирования или затягивания санкций и других внешнеполитических решений. Новое правительство Венгрии стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС и проведению антикоррупционных реформ, что создает реальную возможность принять предложенную систему антикоррупционных санкций без дальнейших задержек", – говорится в обращении депутатов.

Евродепутаты напоминают, что в настоящее время "законы Магнитского" действуют в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании и Австралии, и каждая из этих стран разрешает применять санкции как против нарушителей прав человека, так и против лиц, причастных к серьезной коррупции. В то же время в ЕС такой практики пока нет.

"Это позволяет коррумпированным иностранным чиновникам, в отношении которых уже введены санкции другими западными партнерами, и в дальнейшем извлекать выгоду из институтов ЕС и его финансовых систем", – отмечается в обращении.

Депутаты напоминают, что в 2023 году глава дипломатии ЕС при поддержке Европейской комиссии предложил специальный режим санкций ЕС, направленный против серьезной коррупции. Впрочем, предложение до сих пор ожидает одобрения Советом.

"Мы также вновь подчеркиваем просьбу Парламента официально привязать имя Сергея Магнитского к этому режиму – призыв, который впервые прозвучал еще в 2019 году. Сейчас есть возможность как согласовать режим санкций ЕС с режимами его ближайших партнеров, так и официально признать его как "Европейский режим Магнитского", – добавляется в письме.

В мае 2023 года Европейская комиссия обнародовала предложения по борьбе с коррупцией, которые предусматривают создание санкционного режима для наказания лиц за пределами ЕС, обвиняемых в коррупции.

В том же году в Чехии вступил в силу закон о национальных санкциях в отношении иностранных компаний и иностранцев, серьезно нарушающих закон – речь идет о чешской версии "закона Магнитского".