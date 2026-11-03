В Латвии упал дрон, были задействованы авиация союзников и беспилотники-перехватчики

В ночь на 3 ноября в Лудзенском и Балвском краях Латвии была объявлена воздушная угроза из-за неизвестного дрона; объект упал в районе Балви.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, передает "Европейская правда".

Во вторник в 0:10 в Лудзенском и Балвском краях была объявлена воздушная тревога. Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства задействованы в воздушном пространстве стран Балтии. В ответ на угрозу латвийская армия также задействовала дроны-перехватчики.

По предварительной информации, объект, ставший причиной тревоги, упал в Балвском крае, что возле границы с РФ. Там начались наземные поисковые работы.

Национальные вооружённые силы Латвии призвали граждан в случае обнаружения подозрительного объекта или его обломков не приближаться к ним, не прикасаться к ним и немедленно звонить по номеру экстренной помощи 112.

Напомним, в воскресенье, 1 ноября, Вооруженные силы Латвии применили дрон-перехватчик после того, как неизвестный беспилотник залетел в латвийское воздушное пространство. Объект вылетел с территории страны, а армия активировала механизм самоуничтожения перехватчика.

Напомним, 24 октября Национальные вооружённые силы Латвии сообщили об обнаружении на территории страны обломков упавшего беспилотника.

18 октября в селе Юоджонис, расположенном в Пасвалиском районе Литвы, были найдены обломки предположительно дрона, нарушившего воздушное пространство страны. Литва утверждает, что дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.