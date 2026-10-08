Почему санкции ЕС против России уязвимы для шантажа и как это можно исправить

Европейский Союз продлил действие персональных санкций в отношении лиц и компаний, поддерживающих войну против Украины. Результатом длительных переговоров и сложного компромисса стало противоречивое решение: с российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана сняли санкции, в то же время весь обновленный санкционный пакет впервые продлили сразу на 36 месяцев (3 года) вместо привычных 6 или 12 месяцев.

Исключение из санкционного списка двух ключевых российских олигархов ставит под сомнение дальнейшие перспективы единства и устойчивости санкционной системы Евросоюза.

Решить эту системную проблему может изменение формата голосования в ЕС по введению санкций или их продлению. Сейчас для этого требуется единодушие, и именно это порождает риски и неопределенность.

Подробнее о проблеме и о том, как ее решить, читайте в статье руководителя аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяны Хутор "Все за!" в пользу Кремля: почему продолжать санкции ЕС стало так сложно и что с этим делать. Далее – краткое изложение статьи.

Отмена санкций против двух российских олигархов создает целый ряд системных угроз.

Среди угроз – легализация политического шантажа, размораживание российских активов, усиление российского влияния на фоне выборов, угроза дальнейших санкций.

Введение и продление уже введенных санкций требует полного консенсуса и единодушия всех стран-членов ЕС. Однако в условиях, когда главы отдельных стран фактически саботируют этот процесс и ставят собственные интересы выше целей и ценностей ЕС, возникают риски для целей Общей внешней политики и политики безопасности.

Дискуссии о единодушии при введении санкций ЕС ведутся уже давно. В частности, предлагается изменить подходы к голосованию за санкции, чтобы они принимались квалифицированным большинством, а не всеми членами ЕС. То есть "за" должны проголосовать не менее 15 из 27 стран, которые в совокупности представляют более 65 % населения ЕС.

Это позволило бы устранить фактический шантаж, когда одно государство может блокировать совместные решения, чтобы извлечь для себя политическую и экономическую выгоду.

Альтернативным решением, которое позволит сохранить давление на Россию в условиях фактического раскола в вопросах внешней политики и политики безопасности, могут стать национальные санкции на уровне отдельных государств ЕС.

В то же время у национальных санкций есть и существенные недостатки. В частности, они действуют только в пределах страны, которая их ввела. Кроме того, каждое государство применяет национальные санкции по собственному усмотрению, что затрудняет контроль за их соблюдением и создает лазейки для обхода.

Ряд стран-членов ЕС уже имеют и используют национальные системы санкций, которые применяются вне рамок регламентов ЕС. Цель этих ограничений – борьба с терроризмом, предотвращение международных преступлений или нарушений прав человека, а также защита национальных интересов.

О примерах – в полной версии статьи.

Усманов и Фридман – не второстепенные фигуры, а одни из самых богатых бизнесменов в российской экономике. Их успех вселяет надежду и в других. Например, в Романа Абрамовича, который уже неоднократно пытался отменить ограничения в свой адрес. Прецедент работает не как история двух людей, а как механизм, открывающий очередь желающих.

К тому же эта история не о прошлом, а о следующем году. Именно тогда ЕС должен будет решать судьбу секторальных санкций, и там развернётся настоящая битва. Готовиться к ней нужно уже сейчас, не столько защищая каждую отдельную отрасль, сколько поддерживая партнеров в реформе самого механизма: переход от единогласия всех 27 государств к голосованию квалифицированным большинством. Пока одно государство может заблокировать совместное решение, чтобы выторговать себе выгоду, шантаж останется рабочей стратегией.

Подробнее – в материале Татьяны Хутор "Все за!" в пользу Кремля: почему продолжать санкции ЕС стало так сложно и что с этим делать.