Почему Франция теряет позиции в Африке и как Украина активизировала свою деятельность на континенте

В течение 2022–2025 годов французские войска вышли из Мали, Буркина-Фасо и Нигера, а также передали местным вооруженным силам постоянные военные базы в Чаде, Сенегале, Кот-д’Ивуаре и Габоне. Почти единственным исключением из этого списка является Джибути.

Париж меняет формат сотрудничества с африканскими странами – теперь он основан на инвестициях, инновациях и совместном принятии решений.

Этот подход призван гарантировать сохранение французского присутствия в Африке, откуда её вытесняют другие страны. Наиболее болезненным для Парижа стало продвижение России в центральном Сахеле – регионе, который ранее рассматривался именно как привилегированная зона влияния Франции.

О том, как Франция начала терять Африку, на что сделала ставку РФ и как активизировалась на континенте Украина, читайте в статье журналистки Шарлотт Гийу-Клер (Франция) Россия наступает, Франция теряет: что движет изменениями в Африке и в чём обвиняют Украину. Далее – краткое изложение статьи.

В 2013 году, задолго до активизации РФ в Африке, Франция начала в Мали операцию "Сервал". Её непосредственная военная цель была чёткой: остановить продвижение джихадистских сил на юг страны.

А после этого началась гораздо более масштабная региональная контртеррористическая операция "Бархан", в рамках которой на протяжении многих лет в Сахеле находились тысячи французских военнослужащих.

Такая заметная военная присутствие страны стало её слабым местом.

Французские войска не могли исправить слабость государственных институтов, местные конфликты, коррупцию или отсутствие государственной власти на огромных территориях. В то же время активизировались и старые обиды на Францию.

В результате прокатилась серия переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Россия мгновенно воспользовалась этим противоречием.

Российские информационные кампании усиливали антифранцузские нарративы, порой довольно агрессивно. Москва позиционирует себя как противник западного доминирования, постоянно апеллируя к поддержке Советским Союзом антиколониальных движений.

В нескольких странах Сахеля Москва сосредоточила своё предложение на военном сотрудничестве и взаимодействии в сфере безопасности.

Эффект российского влияния быстро изменил политический курс региона.

"Африканский корпус" дает Кремлю больший контроль в Африке. Хотя и затрудняет отделение Москвы от того, что происходит на местах.

Усиление присутствия в Африке дает РФ возможность, в частности, вербовать людей для участия в войне в Украине и разрушать единый фронт дипломатической поддержки Киева. В настоящее время большинство африканских стран предпочитают сохранять нейтралитет.

Однако, заняв место Франции, Россия унаследовала и её проблемы.

В апреле 2026-го джихадистские и туарегские силы совершили атаки по всему Мали. В течение лета произошли новые атаки.

В то же время Франция не собирается "убегать" из Африки и начала адаптироваться к новым условиям.

Саммит, прошедший в мае 2026 года в Найроби, был сознательно построен вокруг экономических инвестиций, частного капитала, технологий и партнерства, организованного совместно с африканским правительством, а не как очередной саммит под руководством Франции в Париже. Выбор Макрона в пользу Кении также отражал более широкую попытку развивать отношения за пределами бывшей французской колониальной сферы. В то же время Париж не отказался от сотрудничества в сфере безопасности.

Зато свою политику в регионе активизировала Украина.

Только за последние годы в Африке открылись восемь новых украинских посольств.

Киев строит свою африканскую политику вокруг торговли, сельского хозяйства, технологий, образования, оборонного сотрудничества и продовольственной безопасности – а не рассматривает отношения преимущественно как поиск голосов в Организации Объединенных Наций.

Интересы Франции и Украины, хотя и не идентичны, тем не менее часто пересекаются. В частности, у обеих стран есть причины ограничивать влияние РФ в Африке.

Подробнее – в материале журналистки Шарлотты Гийу-Клер (Франция) Россия наступает, Франция теряет: что движет изменениями в Африке и в чём обвиняют Украину.