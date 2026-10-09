Благодаря чему Косово вышло из кризиса и почему это может привести к конфликту с ЕС

В ночь на 7 октября парламент частично признанного Косово наконец набрал достаточно голосов, чтобы избрать президента. Новым главой государства стала Юстина Широка Пула.

Этот шаг позволит избежать досрочных парламентских выборов. А это означает, что Косово наконец вышло из затяжного политического кризиса.

Однако есть один нюанс.

Голоса для избрания президента были собраны благодаря очень непростой сделке с оппозицией. И эта сделка может создать Косово значительные проблемы в отношениях с ЕС и окончательно подорвать процесс примирения на Балканах.

Подробности – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Кризис преодолен, но какой ценой? Как Косово обрело президента и будет ли конфликт с ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Острый политический кризис в Косово начался ещё после парламентских выборов в феврале 2025 года. Тогда партия премьер-министра Альбина Курти "Самоопределение", хотя и заняла первое место, но утратила большинство. А желающих создать с ней коалицию среди косовских партий не нашлось.

В свою очередь, создать её не смогла и оппозиция.

Вторые подряд досрочные выборы, состоявшиеся 7 июня, ничего не изменили – голосов для избрания нового президента так и не нашлось.

Конституционный суд постановил, что парламент должен был избрать нового главу государства в течение 60 дней – до 6 октября включительно.

И вот 6 октября – в последний день срока, установленного Конституционным судом, – всё изменилось. Парламент всё-таки избрал главу государства.

Является ли президент Юстина Широка Пула легитимно избранным главой государства? Как ни странно, часть косовских политиков в этом сомневается.

Дело в том, что решающее голосование состоялось через 17 минут после полуночи. То есть – уже 7 октября.

Впрочем, как представляется, на этот момент просто закрыли глаза – от радости долгожданного выхода из затяжного политического кризиса.

Тем более что выбор президента выглядит довольно удачным.

Юстина Широка Пула, юрист по образованию, на момент избрания занимала пост президента Академии наук и искусств Косово. Однако при этом она обладает немалым опытом в политике. В 2008 году вошла в первый после обретения независимости правительство Косово – до 2011 года занимала пост министра энергетики и горнодобывающей промышленности. Затем, до 2014 года, была депутатом парламента от Демократической партии Косово (ДПК).

Интересен и такой нюанс. Главой страны, подавляющее большинство граждан которой исповедуют ислам, стала католичка – это должно стать символом веротерпимости Косово. Точно так же избрание оппозиционного политика президентом может быть плюсом и для правительства – это позволит ослабить обвинения в монополизации власти.

Но что заставило оппозиционную ДПК внезапно изменить свои планы?

Дело в законопроекте, который также был принят в ночь на 7 октября – в одном пакете с избранием президента.

Его приняли, чтобы попытаться спасти экс-президента и "отца" государственности Косово Хашима Тачи. Бывший президент Тачи был признан виновным в жестоком обращении с пленными и гражданским населением, пытках и убийстве. Он получил 25 лет тюремного заключения. Подробнее об этом приговоре можно прочитать в статье "25 лет для экс-президента…".

Специализированная палата по делам Косово, которая вынесла приговор, номинально является частью национальной судебной системы этой страны, а законопроект направлен на усиление защиты Тачи.

Такой шаг, несомненно, окончательно испортит отношения с Западом, для которого независимое правосудие в вопросах, связанных с военными преступлениями, имеет принципиальное значение.

Пока что комментарии высокопоставленных чиновников ЕС носят весьма осторожный характер. Они уделяют больше внимания положительным аспектам выхода Косово из затянувшегося политического кризиса, чем особенностям этого выхода.

Однако сложно представить, что Евросоюз не отреагирует на попытки реализовать положения этого закона.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Кризис преодолен, но какой ценой? Как Косово обрело президента и будет ли конфликт с ЕС.