Уже более месяца Франция переживает острые социальные и политические кризисы, которые президент Эммануэль Макрон больше не в состоянии сдерживать.

Хуже того, они разворачиваются менее чем за шесть месяцев до президентских выборов, на которых, похоже, сойдутся ультраправые силы во главе с Марин Ле Пен и ультралевые, возглавляемые Жан-Люком Меланшоном.

О том, что же случилось с блестящим центристским проектом Макрона и почему он оказался в такой изоляции и стал настолько бессильным, читайте в колонке специального советника верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020–2024) Заки Лаиди Провал Макрона: где ошибся лидер Франции и почему на смену ему могут прийти радикалы. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки сразу подчеркивает, что политический упадок Эммануэля Макрона – явление не уникальное. С 1962 года каждый президент Франции завершал свой срок довольно неудачно.

"Придя к власти, Макрон стремился преобразовать политический ландшафт страны. Он положил конец традиционной смене левых и правых у власти, попытавшись управлять из центра", – вспоминает Заки Лаиди.

По его словам, часто можно услышать, что именно Макрон в одиночку разрушил двухпартийную систему, которая доминировала во французской политической жизни с тех пор, как Шарль де Голль основал Пятую республику в 1958 году. На самом деле правые испытывали серьёзную угрозу со стороны партии Ле Пен за десятилетие до начала президентства Макрона, а левые были раздроблены как никогда ранее.

"Макрон действительно несёт ответственность за то, что не сумел построить что-то новое на руинах партийной системы", – считает специальный советник высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (2020–2024).

Он добавляет, что Макрон стремился проводить реформы сверху вниз, руководствуясь простым принципом: президент, обладающий народной легитимностью, может и должен использовать власть в полной мере. Без посредников между ним и народом.

"Главное, что нужно понимать о французской политической системе, – это то, что Франция – республика, которая любит иметь королей, но со временем устает от них и пытается обезглавить", – подчеркивает автор колонки.

По его мнению, стиль управления Макрона оказался катастрофическим, а завершение его политического господства лишь подчеркивает это. Заки Лаиди считает, что в своём видении того, как должна осуществляться власть, Эмманюэль Макрон является наследником Наполеона и де Голля.

"Беспокоит то, что его преемник может оказаться таким же", – выражает обеспокоенность бывший специальный советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ультраправая Ле Пен и ультралевый Меланшон также глубоко убеждены, что суверенитет "народа" не должен проходить через какие-либо посреднические институты, отмечает автор колонки.

"Франция, как и многие другие страны, представляет собой поляризованное общество. Но, в отличие от других, её поляризация определяется противостоянием двух антилиберальных сил – "Национального объединения" и "Непокоренной Франции". Это важный политический факт, который может ускорить переход всей Европы к постлиберализму", – резюмирует бывший советник топ-дипломата ЕС.

Подробнее – в колонке Заки Лаиди Провал Макрона: где ошибся лидер Франции и почему на смену ему могут прийти радикалы.