Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры в Китае не превратились в конференцию, на которой США, Китай и Россия разделили бы сферы влияния в мире, на что надеялся хозяин Кремля Владимир Путин.

Об этом украинский министр написал в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, "Шэньчжэнь – это не та Ялта, о которой мечтает Путин".

"Между тем Россия практически утратила свой мост к настоящей Ялте в оккупированном украинском Крыму. Пришло время ему проснуться, посмотреть правде в глаза и положить конец войне, которую он никогда не сможет выиграть", – подчеркнул он.

Как известно, в четверг председатель Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин начали свой первый в истории трехсторонний саммит. На встрече обсуждались вопросы нераспространения ядерного оружия и войны между Россией и Украиной.

Перед трехсторонним саммитом Трамп провёл примерно 40-минутные переговоры с Путиным, перед началом которых назвал лидера РФ своим другом. Во время этой встречи, по словам лидеров обоих государств, речь шла о российско-украинской войне.

Китайский лидер Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всего ядерного оружия.