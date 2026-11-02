Как мэр Канн стал набирать популярность и почему он хочет стать президентом Франции

Менее чем за месяц 57-летний мэр Канн Давид Лиснар набрал более 300 тысяч подписчиков в социальных сетях. Его политическое движение Nouvelle Énergie ("Новая энергия") заявляет, что число членов превысило 81 тысячу человек, тогда как неделей ранее оно составляло около 55 тысяч.

До недавнего времени Лиснара знали преимущественно во французских политических кругах. Но теперь он привлекает общенациональное внимание в контексте президентских выборов 2027 года.

О том, как Давид Лиснар начал быстро завоевывать общенациональную аудиторию и какую амбициозную программу предложил французам, читайте в статье журналистки Шарлотт Гийу-Клер (Франция) Из Канн в президенты: как во Франции появился новый игрок среди правых и есть ли у него шансы на успех. Далее – краткое изложение статьи.

Давид Лиснар отнюдь не новичок в политике. Он начал карьеру в местном самоуправлении, в 2014 году стал мэром Канн. В 2021 году был избран президентом Ассоциации мэров Франции (АМФ).

В марте 2026 года он вышел из партии "Республиканцы", чтобы самостоятельно продвигать свои президентские амбиции. Тогда же, в марте, в Каннах он в третий раз стал мэром.

Мэр приводит пример Канн как доказательство того, что государственное управление можно сделать более эффективным, не жертвуя инвестициями.

В то же время те же подходы вряд ли можно применить в масштабах всей Франции, поскольку город Канны получает значительные доходы от международного туризма и крупных коммерческих мероприятий, поэтому функционирует в совершенно иных финансовых и институциональных условиях, чем французское государство.

Несмотря на это, опыт управления городом обеспечивает Лиснару прочную политическую основу.

По данным издания Le Monde, с конца сентября до середины октября количество подписчиков Лиснара превысило 300 тысяч, причем значительная часть прироста пришлась на Instagram. Его лозунг "Что-то происходит" быстро распространился по различным социальным платформам.

Каким бы ни было объяснение стремительного роста популярности Лиснара, ему удалось привлечь внимание к своему политическому движению "Новая энергия", которое ранее практически не было представлено на общенациональном уровне.

Он стремится занять своё место на правом фланге французской политики и отстаивает амбициозную программу экономической либерализации, радикального сокращения государственных расходов и децентрализации.

В основе программы Лиснара лежит резкая критика французской экономической модели. Он хочет сократить ежегодные государственные расходы на 80 млрд евро уже в течение первого года пребывания в должности, а к концу президентского срока – как минимум на 200 млрд евро. Его долгосрочная цель достигает 300 млрд евро.

По его мнению, Франция чрезмерно облагает налогом труд и производство. Это делает компании менее конкурентоспособными и в то же время не позволяет работникам получать достаточную долю средств, которые их труд приносит работодателю.

Лиснар выступает за более гибкий рынок труда, ликвидацию или объединение государственных учреждений, сокращение административного персонала и передачу полномочий от центральной власти на нижестоящие уровни управления.

Также он выступает за повышение пенсионного возраста до 65 лет и введение обязательных накопительных взносов в дополнение к действующей солидарной пенсионной системе.

В то же время он придерживается консервативных позиций в вопросах иммиграции, безопасности и государственного суверенитета.

Лиснар также отвергает выход Франции из Европейского Союза: он выступает за сотрудничество между суверенными европейскими государствами, при этом отрицая дальнейшую политическую централизацию.

Отдельного внимания заслуживают внешнеполитические взгляды Лиснара, особенно его позиция в отношении Украины.

Он неоднократно выражал поддержку Украине в её противостоянии российскому вторжению и призывал укреплять европейское оборонное производство, но его позиции относительно вступления Украины в ЕС и гарантий безопасности после войны пока недостаточно чётки.

Подробнее – в материале Шарлотт Гийу-Клер Из Канн в президенты: как во Франции появился новый игрок среди правых и есть ли у него шансы на успех.