Несмотря на все желания Кремля, на саммите в Китае не произошло разделения мира "на троих". В том числе из-за того, что против такого разделения выступает Китай.

Россия, хотя и одержала тактическую победу благодаря саммиту, не достигла важных для себя договоренностей именно в трехстороннем формате. А итоговое решение "саммита тройки" не учитывает важных для Кремля позиций и в определенной степени ограничивает РФ в действиях. Другой вопрос, что это ограничение для Путина является политическим или даже виртуальным.

Больше всего выиграл Китай, которому была выгодна и сама встреча, и достигнутые на ней договоренности.

О том, о чем же договорились лидеры, зачем эта встреча Си Цзиньпину и чего на ней не произошло, а также о ложности мифа об "унижении" Путина в Китае, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Мир не делится на троих. Почему встреча в Китае стала для Путина победой, но не прорывом. Далее – краткое изложение ее содержания.

У каждого из трёх лидеров были свои причины согласиться на трёхстороннюю встречу.

Для президента США такие переговоры стали возможностью продемонстрировать свою силу после болезненного поражения на промежуточных выборах, которые могут привести к сокращению его реальной власти.

Кроме того, у американского лидера есть как минимум два вопроса, которые требовали обсуждения одновременно и с Пекином, и с Москвой. Трамп до сих пор ищет возможность завершить свою войну с Ираном так, чтобы это не выглядело как поражение США. А кроме того, он давно стремится договориться о регулировании ядерного потенциала, которое ограничивало бы также Китай.

Правда, обе его цели остались нереализованными.

Для главы Китая эта встреча имела значение даже чисто из-за того, что он был ее хозяином. Именно к нему приехали другие лидеры. Неудивительно, что нарратив об историчности саммита активно распространяли китайские государственные СМИ – если это событие войдет в учебники истории, то пусть там будет записано, что оно состоялось именно в Китае.

Однако у Си Цзиньпина есть и другая, весьма практическая причина поддерживать такие переговоры.

Оправдание и дипломатическое укрепление позиций российского агрессора выгодно товарищу Си как минимум по двум причинам.

Во-первых, создание прецедента, когда, несмотря на совершенное Путиным преступление, агрессор быстро восстанавливает, а то и укрепляет международное уважение, существенно облегчит ситуацию для самого Си в случае, если ему придется оказаться, в определенной степени, в роли Путина. В случае войны против Тайваня.

Во-вторых, Китаю выгодно, что Россия взяла на себя роль мирового зла. Из однозначно "плохого парня" Китай превратился в посредника, с которым Западу приходится договариваться для оказания давления на Россию (а в придачу ещё и на Северную Корею).

Интересы Кремля частично совпадают с американскими и китайскими.

Очевидно, что усиление международного влияния России интересно не только товарищу Си, но и Путину, и китайский саммит стал для него уникальным шансом. Россия, в отличие от США и Китая, не является ключевой державой мира ни по одному показателю, кроме количества ядерных боеголовок. Её экономика не позволяет даже близко претендовать на подобный статус.

Поэтому сам факт проведения саммита уже стал неоспоримой тактической победой Путина.

Впрочем, у Москвы были гораздо более амбициозные ожидания. Путин издавна публично заявляет о стремлении установить в мире новые сферы влияния. Именно это – восстановление российской зоны влияния в Европе – россияне продвигают на переговорах с европейскими партнерами. И именно с этим были связаны ключевые опасения в мире во время подготовки к встрече в Китае.

Но, несмотря на мечты Путина, шансы на "Ялту-2" были нулевыми с самого начала. Для Си Цзиньпина этот вариант не просто неприемлем – он даже не обсуждается.

Поэтому, хотя Россия и вышла из трехсторонней встречи безусловно в плюсе, но не получила ничего выдающегося.

А единственный согласованный сторонами документ можно даже назвать неприятным для Кремля. Этот документ подтвердил, что главным победителем китайской встречи является сам Китай.

Также следует подчеркнуть, что не было унижения Путина ни в аэропорту Шэньчжэня, ни на групповом фото накануне саммита, ни на других церемониях. Более того, ситуация была прямо противоположной.

Подробнее обо всём – в материале Сергея Сидоренко Мир не делится на троих. Почему встреча в Китае стала для Путина победой, но не прорывом.