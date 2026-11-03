Почему пророссийская кандидатка победила на выборах в Болгарии и чего ожидать

Электорального чуда в Болгарии так и не произошло.

По подсчётам ЦИК, победу на президентских выборах одержала исполняющая обязанности главы государства Илиана Йотова. За неё отдали почти 1,1 млн голосов (57,56% от явки) против 750 тысяч за проукраинского Андрея Гюрова (39,48%).

Это довольно тревожный для Украины результат, ведь победа Йотовой – в не меньшей степени победа пророссийского премьера Румена Радева. Что усиливает его контроль над государственными институтами Болгарии.

О факторах, повлиявших на результаты выборов, и о том, чего теперь следует ожидать от Болгарии, которую возглавит пророссийский тандем Йотова-Радев, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Владимира-Назария Гавриша Выборы не в пользу Украины: как президентка Болгарии закрепит в Европе достижения Кремля. Далее – краткое изложение статьи.

Стоит напомнить: согласно социологическим опросам, проводившимся в ходе предвыборной гонки, Илиана Йотова считалась безусловным фаворитом. Даже предполагалась возможность её победы в первом туре.

Впрочем, первый тур, состоявшийся 25 октября, стал настоящей сенсацией. На фоне чрезвычайно низкой явки – менее 23% – разрыв составил менее четырёх пунктов: 36,3% у Йотовой и 32,4% у Гюрова.

Это впервые дало надежду на то, что президентом Болгарии станет политик с чётким проевропейским курсом, который станет противовесом премьеру Румену Радеву.

А ключом к победе должна была стать мобилизация избирателей.

Однако добиться этого было не так просто, особенно учитывая, что промежуток между первым и вторым турами составил всего одну неделю, а в поддержку Йотовой работал весь административный аппарат.

Ключевым событием предвыборной недели стали дебаты между кандидатами, состоявшиеся 29 октября на площадке телеканала БНТ (кстати, на этом телеканале в свое время работала сама Йотова).

Андрей Гюров принципиально отстаивал нерушимость государственных границ любой страны, осуждал вооружённую агрессию РФ и призывал углублять сотрудничество с ЕС и НАТО, чтобы Болгария "была в комнате, когда пишется черновик решений".

В сотрудничестве с Украиной Гюров видит большую выгоду для болгарского бизнеса, дополнительные рабочие места в сфере оборонной промышленности, повышение безопасности самой страны и доступ к Украине в период послевоенного восстановления.

В свою очередь, Илияна Йотова во всех возможных вопросах внешней политики придерживалась доктрины Румена Радева.

В частности, она подчеркивала "защиту национальных интересов" во всех взаимоотношениях с иностранными государствами. Ни разу не назвав РФ агрессором, Йотова настаивала на начале мирных переговоров и прекращении поставок оружия в Украину.

По её логике, дальнейшая помощь Киеву "приведёт лишь к новым разрушениям и гибели людей с обеих сторон".

Однако не менее важным фактором, повлиявшим на итоговый результат, стала переориентация пророссийских сил в Болгарии.

В откровенно пропутинской партии "Возрождение", лидер которой Костадин Костадинов занял третье место в первом туре выборов, с приближением решающего дня всё же изменили риторику и стали агитировать против проевропейского кандидата Андрея Гюрова. Сначала Костадинов не спешил поддерживать идеологически близкую Йотову, из-за чего создавалось впечатление, что его избиратели проигнорируют второй тур.

К агитации против Гюрова присоединилась и ещё одна пророссийская партия – "Величие".

После выборов на Болгарию нужно смотреть как на государство, полностью подконтрольное одному человеку – Румену Радеву.

В таком случае наибольшим риском именно для нас и Европы является вопрос, не попытается ли болгарский премьер взять на себя роль главного "троянского коня РФ" в ЕС, которая после поражения Виктора Орбана стала вакантной.

Болгария уже начала блокировать отдельные санкции против РФ. Не исключено, что теперь Болгария станет "хабом" для российской агентуры в регионе.

Подробнее – в материале Владимира-Назария Гавриша Выборы не в пользу Украины: как президентка Болгарии закрепит в Европе достижения Кремля.