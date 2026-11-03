Как Украина выполняет основные бенчмарки для вступления в ЕС и с чем возникают проблемы

Украинский центр европейской политики представил первые результаты независимого экспертного мониторинга уровня выполнения промежуточных бенчмарков, которые предоставляются только по двум главам – 23 "Судебная власть и основные права" и 24 "Правосудие, свобода и безопасность".

Согласно методологии расширения ЕС, без их выполнения невозможно предварительно закрыть любую переговорную главу. Положительный отчет Еврокомиссии о выполнении промежуточных бенчмарков называется IBAR (Interim Benchmark Assessment Report).

Поэтому так много заявлений украинских чиновников касается именно IBAR.

Результаты мониторинга показывают, что по состоянию на конец июня 2026-го общий уровень выполнения промежуточных целевых показателей составил 20,9%. При этом в сфере противодействия коррупции – области, привлекающей значительное внимание общества, – показатель является самым высоким.

Подробнее об этом, о сферах-аутсайдерах и о наиболее актуальных задачах – в статье Александры Буланы и Марии Голубицкой 20% прогресса. Как Украина выполняет промежуточные требования ЕС в переговорах о вступлении и где нужны изменения. Далее – краткое изложение статьи.

Прогресс Украины по обеим "фундаментальным" главам 23 и 24 практически одинаков: 20,3 % по первой и 21,4 % по второй.

Однако прежде всего следует предостеречь от ошибочного восприятия этого показателя. Это не означает, что Украина уже выполнила пятую часть всех промежуточных ориентиров, поскольку мониторинг также учитывает промежуточные этапы. Подробнее об этом – в полной версии статьи.

Самый высокий уровень выполнения зафиксирован в сфере борьбы с коррупцией – 29,1%. Более низкие результаты демонстрируют сотрудничество в сфере наркотиков – 25% и борьба с организованной преступностью – 24,9%. Зато наименьший прогресс наблюдается в сфере основных прав – 11,9%, а также миграции, убежища, Шенгена и внешних границ – 11%.

Темпы выполнения требований ЕС зависят не только от сферы реформирования, но и от характера самих задач: нормативно-правовые изменения, институциональное укрепление и демонстрация устойчивой практической результативности.

Наибольший прогресс в настоящее время наблюдается в выполнении институциональных и организационных задач. Речь идет, в частности, о проведении конкурсов, заполнении вакансий, создании или укреплении специализированных подразделений и укреплении потенциала государственных органов.

Более сложной является ситуация с законодательными изменениями (Верховная Рада) – а это наиболее распространенный тип задач. Около трех четвертей промежуточных ориентиров и их составляющих предусматривают, в частности, внесение изменений в законодательство.

Однако особенно сложными на данный момент выглядят задачи, для выполнения которых недостаточно просто принять закон или осуществить институциональные изменения, а продемонстрировать результативность.

Например, в сфере борьбы с коррупцией необходимо, среди прочего, продемонстрировать устойчивую практику расследований, судебных преследований и, в частности, вынесения окончательных приговоров по делам о коррупции на высоком уровне. Требования также предусматривают увеличение количества и общей стоимости изъятых, замороженных и конфискованных активов.

Эта группа задач получила самые низкие оценки, но достоверно оценить динамику пока не всегда возможно – исключительно потому, что выполнение задачи требует времени.

Однако в целом самым высоким является именно показатель выполнения задач в сфере борьбы с коррупцией – поскольку антикоррупционные реформы уже давно находятся в центре внимания в отношениях Украины с ЕС.

В общем, для дальнейшего прогресса прежде всего необходимо ускорить рассмотрение законопроектов, связанных с выполнением промежуточных бенчмарков, обеспечивая при этом их соответствие требованиям ЕС и дальнейшее практическое внедрение.

В то же время важно завершать конкурсы и назначения в системе правосудия, укреплять системы внутреннего контроля и управления коррупционными рисками. Не менее важным остается системный сбор и публикация статистических данных.

Подробнее – в материале Александры Буланы и Марии Голубицкой 20% прогресса. Как Украина выполняет промежуточные требования ЕС в переговорах о вступлении и где нужны изменения.