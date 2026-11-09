Как Еврокомиссия оценила реформы Украины в сфере окружающей среды и какие проблемы выявила

В этом году Европейская комиссия, согласно данным из отчета о расширении, оценила уровень подготовки Украины в сфере окружающей среды и изменения климата (раздел 27) как some level of preparation – определенный уровень подготовки. Прогресс за отчетный период – some progress, то есть определенный прогресс.

Если посмотреть на оценки предыдущих лет, динамика не слишком оптимистична.

Подробно об этом – в статье председателя правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" Натальи Андрусевич Опять двойка: почему экологические реформы вязнут на пути в ЕС и как это исправить. Далее – краткое изложение статьи.

Среди положительных результатов этого года – принятие Стратегии циркулярной экономики и Стратегии сохранения биоразнообразия, подготовка подзаконных актов в сфере водной политики и промышленного загрязнения. В области климатической политики – новый Национально определенный вклад в рамках Парижского соглашения до 2035 года и Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития с ориентацией на климатическую нейтральность к 2050 году.

Это важные решения. Но за ними остается немало невыполненной работы.

Во многих сферах у нас уже есть стратегии, законы и планы, но пока нет полноценно функционирующих систем их реализации.

Например, принятие Стратегии сохранения биоразнообразия – безусловно, позитивный шаг. Но в том же отчете Еврокомиссия выражает обеспокоенность строительными проектами, которые затрагивают природоохранные территории.

Формулировка "частично согласовано" повторяется в отчете практически во всех тематических направлениях: качество воздуха, управление отходами, водная политика, промышленное загрязнение, химическая безопасность.

По каждому из них – конкретные незавершенные задачи.

Особенно принципиальным остается вопрос горизонтального экологического законодательства – оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценки (СЭО). Украина проделала значительный путь в приведении этих процедур в соответствие с требованиями ЕС. Однако Еврокомиссия вновь подчеркивает, что законодательство остается лишь частично согласованным, а применение ОВОС и СЭО должно быть обеспечено для всех соответствующих проектов, планов и программ.

Особое внимание уделяется упрощению административных процедур. Это не должно приводить к общим исключениям, выводу целых категорий проектов из сферы регулирования, уклонению от оценки совокупного воздействия или искусственному разделению проектов. Также должны быть гарантированы общественные консультации и доступ к правосудию.

Это замечание может иметь серьезные последствия для переговорного процесса.

Среди прочего, Еврокомиссия прямо указывает на ослабление административного потенциала, раздробленность полномочий и негативное влияние объединения двух министерств – Министерства охраны окружающей среды и Министерства экономики. Рабочая нагрузка, ограниченное финансирование и снижение приоритетности экологических вопросов приводят к задержкам с принятием законодательства и негативно сказываются на его внедрении.

Рекомендации прошлого года были выполнены лишь частично, поэтому большинство из них остаются актуальными.

То есть часть задач мы переносим из отчета в отчет.

Украине нужно не просто учесть новые рекомендации, а прежде всего выполнить те, которые уже были определены ранее.

Сравнение с Молдовой в этом году особенно показательно. Еврокомиссия оценивает уровень подготовки обеих стран одинаково – some level of preparation. Однако прогресс Молдовы определен как good progress, тогда как прогресс Украины – как some progress. Молдова в значительной степени выполнила рекомендации предыдущего года, Украина – лишь частично.

Показательна и разница в установленных переговорных ориентирах: в дорожной карте для Молдовы предусмотрена возможность закрытия главы 27 уже в 2027-м, а для Украины аналогичного ориентира пока не установлено.

Глава 27 – сложная и дорогостоящая. Но её сложность не должна служить поводом для откладывания реформ. Наоборот, чем раньше мы начнём системно работать над имплементацией, тем больше шансов у нас будет пройти этот путь без лишних задержек.

Подробнее – в материале Натальи Андрусевич Опять двойка: почему экологические реформы вязнут на пути в ЕС и как это исправить.