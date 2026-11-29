Президент Чехии Петр Павел считает, что деятельность Яромира Зуны во главе Министерства обороны является деструктивной и вредной, в частности из-за его позиции в отношении Украины.

Об этом Павел заявил в беседе с Ceska televize, сообщает "Европейская правда".

Критикуя министра обороны, чешский президент упомянул, что Зуна препятствовал посещению Украины начальником Генерального штаба Мирославом Главачем с целью перенять её боевой опыт.

"В последнее время должен сказать, что его деятельность я воспринимаю скорее как деструктивную, как такую, которая наносит ущерб Чешской Республике, а не как то, что нам каким-то образом помогает", – заявил Павел.

Помимо прочего, президента возмущают "некоторые нестандартные кадровые меры" внутри Минобороны, постоянные усилия Зуны по ограничению расходов на оборону и его неоднократные заявления о том, что уровень оборонных расходов в размере 2% от ВВП является достаточным.

Павел считает, что Зуна действует таким образом в соответствии с политикой своей партии "Свобода и прямая демократия" (SPD).

"SPD уже давно заявляет, что расходы на оборону не являются её приоритетом, что союзнические обязательства не являются её приоритетом и что поддержка Украины не является её приоритетом", – отметил президент Чехии.

Президент Чехии Петр Павел также считает неудачным тот факт, что чешские военные не принимали участия в учениях "Koalicja 2026", в рамках которых вооруженные силы 11 европейских стран в Польше отрабатывали, как они смогут поддерживать мир в Украине после окончания российской агрессии.

Напомним, на саммите ЕС 26 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил несогласие своей страны с идеей увязать финансирование Украины с финансированием государств-членов.