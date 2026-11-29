В правительстве Греции заявили о резком росте числа мигрантов, прибывших на остров Крит; за последний день туда прибыли 2 027 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр по вопросам миграции и убежища Греции Танос Плеврис, сообщает Kathimerini.

Рост миграционных потоков к греческому острову возобновился в четверг, а особенно усилился в ночь с субботы на воскресенье. Правительство располагает информацией о предстоящем прибытии еще 12 лодок с примерно 600 мигрантами на борту.

Число прибывающих растет на фоне экстренных сообщений с предупреждениями об экстремальных погодных явлениях. С вечера воскресенья в Греции ожидаются сильные дожди и холод. Из-за этого сотни людей рискуют остаться полностью без защиты от погодных условий, поскольку нет доступного крытого помещения, которое могло бы принять их всех.

Ожидается, что в течение недели на Крите постоянно будет находиться судно для перевозки мигрантов в центры размещения в других регионах страны, сообщил Плеврис. Министр назвал последние 48 часов самыми сложными за год в плане прибытия мигрантов на Крит, отметив, что имеющиеся инфраструктурные объекты испытывают значительную нагрузку.

Плеврис связал увеличение числа прибывших с ограниченным сотрудничеством ливийских властей, пояснив, что последние события в стране, в частности украинские атаки с использованием дронов, привели к сосредоточению сил береговой охраны Ливии в определенных районах.

"На самом деле со стороны Ливии не было никакой защиты", – отметил он.

28 ноября сообщалось, что в течение двух дней к берегам греческих островов Крит и Гавдос прибыли более тысячи мигрантов.

В октябре Греция заявила, что ЕС должен разработать механизм чрезвычайных мер для временной приостановки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища во время масштабных миграционных кризисов, таких как прибытие десятков тысяч человек в испанский анклав Сеута в июле.