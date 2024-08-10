Екслідер Каталонії пояснив ситуацію зі своїм зникненням

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон, коментуючи ситуацію зі своїм поверненням до Іспанії і зникненням, заявив, що ніколи не збирався здаватись іспанському правосуддю.

Заяву екслідера Каталонії наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пучдемона, він "ніколи не мав наміру" здаватися правоохоронцям.

"Я ніколи не мав наміру здаватися судовій владі, яка не компетентна ні переслідувати нас…ні здійснювати правосуддя, але мотивована політичними цілями", – пояснив Пучдемон у відеозверненні.

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Він розповів, що хотів "увійти до парламенту", щоб бути присутнім на засіданні та затвердженні кандидатури нового президента Каталонії Сальвадора Ільї і "мати можливість реалізувати своє право на виступ і право голосу".

Але присутність поліції не дозволила йому зробити це, продовжив він.

"У цьому контексті спроба потрапити до парламенту означала б неминучий арешт, і я не мав би ані найменшого шансу звернутися до парламенту, що було моєю метою. Це було б рівнозначно добровільній здачі в полон", – додав він.

Пучдемон заявив, що тоді він вирішив втекти "в умовах репресій і повного оточення", щоб "дістатися до моєї бельгійської резиденції тут, у Ватерлоо".

Він додав, що усвідомлював "ризики" і "величезні витрати в разі невдачі".

"Необхідно було засудити на міжнародному рівні іспанську державу, яка не поводиться демократично, коли дозволяє суддям Верховного суду знущатися над законами, схваленими парламентом", – сказав Пучдемон, маючи на увазі закон про амністію для каталонських сепаратистів, який наразі не застосовується щодо нього.

У п'ятницю соратники Пучдемона заявили, що він виїхав із Іспанії та вирушає до Бельгії. Водночас у поліції не виключили, що екслідер Каталонії може досі перебувати в Іспанії.

Його розшукують в Іспанії за підозрою в розкраданні коштів, пов'язаних з референдумом про незалежність 2017 року, який іспанські суди визнали незаконним. Пучдемон заявляє, що голосування було законним, а тому пов'язані з ним звинувачення не мають під собою жодних підстав.

У четвер Пучдемон з'явився на заході, організованому партією Junts і виголосив коротку промову, але згодом зник. Поліція провела операцію з його пошуків, яка не увінчалась успіхом.